У Польщі створять центр техобслуговування танків Leopard

За підсумкам зустрічі "танкової коаліції" міністр оборони України оголосив про намір створити в Польщі центр технічного обслуговування та ремонту бойових танків, які Україні передають союзники.

В Польщі створять центр технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2, які Україні передають країни-союзники. Про такий намір у п'ятницю, 21 квітня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі країн-учасниць "танкової коаліції".

"Сьогодні ми підписали лист про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування та ремонту українських основних бойових танків Leopard 2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників", - написав Резніков у Twitter.

Центр техобслуговування може запрацювати наприкінці травня

Угоду про створення центру з обслуговування танків Leopard підписали Україна, Німеччина та Польща. Цей хаб може розпочати роботу уже наприкінці травня і коштуватиме близько 150-200 мільйонів євро на рік. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) на полях зустрічі союзників України на авіабазі Рамштайн, передає Reuters.

Глава оборонного відомства України Олексій Резніков, своєю чергою, подякував німецькому та польському колегам за "непохитну підтримку України". "Броньований кулак", сформований спільними зусиллями, завадить агресії терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Українські солдати вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир", - наголосив Резніков.

"Танкова коаліція" для ЗСУ

Для протистояння Росії союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн. Великобританія першою погодилась надати українським збройним силам основні бойові танки західного зразка - 14 одиниць Chаllenger 2.

Німеччина також вже поставила всі 18 обіцяних танків Leopard 2. Крім того, ще три бойових танків цієї моделі передала Португалія, а 14 поставила Польща. Також танки Leopard Україні пообіцяли Данія, Нідерланди, Іспанія, Канада, Швеція, Фінляндія, Норвегія.

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