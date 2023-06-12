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Україна просить Німеччину потроїти кількість танків Leopard

Ольга Лебедєва | Роман Губа
2 год. тому

"Кожен Leopard 2 - буквально на вагу золота для вирішального наступу" ЗСУ, заявив заступник міністра закордонних справ України, експосол у Берліні Андрій Мельник.

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Заступник міністра закордонних справ України, експосол у Німеччині Андрій Мельник.
Заступник міністра закордонних справ України, експосол у Німеччині Андрій Мельник.Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Київ просить Німеччину потроїти кількість танків Leoprad для Збройних сил України (ЗСУ). Таке прохання висловив заступник українського міністра закордонних справ, колишній посол у Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel, опублікованому в понеділок, 12 червня.

"Українська армія насамперед потребує значно більшої кількості західних танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", - сказав він. За його словами, "кожен Leopard 2 - буквально на вагу золота для вирішального наступу" ЗСУ.

На думку Мельника, ФРН здатна передати більше танків, ніж уже надані 18 з запасів німецьких збройних сил (Бундесвер), що налічують понад 300 одиниць. Він вважає, що нинішню кількість можна "потроїти, не ставлячи під загрозу обороноздатність Німеччини".

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ЗСУ треба більше БМП Marder і далекобійні ракети Taurus

Крім того, Мельник попросив Німеччину передати ЗСУ ще 60 бойових машин піхоти (БМП) Marder, а також далекобійні крилаті ракети Taurus.

Він також закликав ФРН допомогти Києву у створенні потужних військово-повітряних сил. Україна чекає "стратегічного рішення Німеччини про активну участь у коаліції з постачання винищувачів, негайного надання можливості тренувань українських пілотів на винищувачах Eurofighter і надання частини з понад 130 літаків", наголосив Мельник.

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