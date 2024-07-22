Чехія приєдналась до "коаліції дронів" для України

Міжнародна "коаліція дронів" поповнилося ще одним членом - Чехією. Про розширення коаліції повідомив міністр оборони Латвії, яка разом з Великобританією головує в цій спілці країн.

Чеська Республіка приєдналася до так званої "коаліції дронів", створеної на чолі з Латвією і Великобританією на підтримку України. Про це в понеділок, 22 липня, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. "Я дуже радий вітати Чеську Республіку в "коаліції дронів", яка допомагає Україні протистояти російському вторгненню. Кожна країна-член коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також водночас підтримати розвиток своєї національної промисловості", - заявив урядовець, якого цитує пресслужба латвійського оборонного відомства .

За даними міноборони Латвії, чеська делегація підписала 11 липня відповідний меморандум про взаєморозуміння під час ювілейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні, що проклав шлях до приєднання Праги до цієї коаліції.

Таким чином тепер кількість членів "коаліції дронів" зросла до 16. Дотепер до неї входили, окрім Латвії і Великобританії, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина, Франція та Швеція.

Нагадаємо, раніше цього дня міністр оборони Латвії Спрудс оприлюднив у соцмережі Х світлини з партією дронів-камікадзе для України. А раніше цього місяця міноборони Латвії повідомляло, що протягом липня Латвія має передати Україні понад 2,5 тисячі БпЛА сукупною вартістю 4 мільйони євро.

"Коаліція безпілотників" для України

"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн").

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував раніше запуск спільного українсько-латвійського виробництво БпЛА для потреб Сил оборони.

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