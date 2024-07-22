Східноєвропейські партнери оголосили нову допомогу Україні

До кінця літа Україна отримає близько 100 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи, повідомив очільник МЗС Чехії. А міністр оборони Латвії показав відправку нової партії дронів в Україну.

Упродовж липня-серпня Україна отримає у межах очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі боєприпасів поза межами ЄС близько 100 тисяч снарядів. Про це заявив у понеділок, 22 липня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє інформагенція Reuters.

"Протягом липня і серпня ми відправимо загалом ще близько 100 (тисяч) одиниць. З вересня ці поставки прискоряться", - сказав Ліпавський журналістам у Брюсселі.

У Латвії повідомили про відправку в Україну нової партії дронів

Водночас міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оприлюднив цього ж дня у соцмережі Х світлини з партією дронів-камікадзе для України. "Вантаж з понад 500 безпілотників розпочинає свою подорож до України", - прокоментував латвійський урядовець свій пост.

Нагадаємо, раніше міноборони Латвії повідомляло, що протягом липня Латвія має передати Україні понад 2,5 тисячі БпЛА сукупною вартістю 4 мільйони євро. А в червні цього року міністр оборони Латвії Спрудс заявив, що уряд Латвії в рамках "коаліції дронів" передав Україні першу партію БпЛА.

"Коаліція безпілотників" для України

"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн"). Співлідерами коаліції є Великобританія та Латвія. Також до неї доєдналась низка інших країн, зокрема, Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував раніше запуск спільного українсько-латвійського виробництво БпЛА для потреб Сил оборони.

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