Східноєвропейські партнери оголосили нову допомогу Україні

Східноєвропейські партнери оголосили нову допомогу Україні22 липня 2024 р.
Упродовж липня-серпня Україна отримає у межах очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі боєприпасів поза межами ЄС близько 100 тисяч снарядів. Про це заявив у понеділок, 22 липня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє інформагенція Reuters.
"Протягом липня і серпня ми відправимо загалом ще близько 100 (тисяч) одиниць. З вересня ці поставки прискоряться", - сказав Ліпавський журналістам у Брюсселі.
У Латвії повідомили про відправку в Україну нової партії дронів
Водночас міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оприлюднив цього ж дня у соцмережі Х світлини з партією дронів-камікадзе для України. "Вантаж з понад 500 безпілотників розпочинає свою подорож до України", - прокоментував латвійський урядовець свій пост.
Нагадаємо, раніше міноборони Латвії повідомляло, що протягом липня Латвія має передати Україні понад 2,5 тисячі БпЛА сукупною вартістю 4 мільйони євро. А в червні цього року міністр оборони Латвії Спрудс заявив, що уряд Латвії в рамках "коаліції дронів" передав Україні першу партію БпЛА.
"Коаліція безпілотників" для України
"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн"). Співлідерами коаліції є Великобританія та Латвія. Також до неї доєдналась низка інших країн, зокрема, Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував раніше запуск спільного українсько-латвійського виробництво БпЛА для потреб Сил оборони.
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