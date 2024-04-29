Латвія передала Україні енергообладнання із Ризької ГЕС

Латвійська держкомпанія відправила в Україну високовольтний трансформатор, 60 тонн масла та компресор стисненого повітря. Раніше допомогу у відновленні енергосистеми Україні пропонували ФРН та Литва.

Латвійська державна енергокомпанія Latvenergo передала Україна обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури - високовольтний трансформатор, 60 тонн масла та компресор стисненого повітря. Про це у понеділок, 29 квітня, повідомляє видання Delfi.

Раніше цей трансформатор, потужністю 250 МВА, використовувався на Ризькій ГЕС. З доставкою негабаритного вантажу допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати покрито Євросоюзом, зазначає видання.

"З постачанням високовольтного трансформатора, масла та компресора жителям України буде надана допомога на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе", - сказав адміністративний директор AS "Latvenergo" Арніс Кургс.

Литва та ФРН також готові допомогти енергосистемі України

Раніше свою допомогу у відновленні енергетики пропонували Литва та Німеччина, заявляв міністр енергетики України Герман Галущенко. Зокрема, за його словами, ФРН запропонувала віддати Україні обладнання із закритих теплових електростанцій, а Литва - розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

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Галущенко наголошував, що такий варіант із вживаним обладнанням може стати непоганою опцією, адже якщо навіть зараз замовити виробництво нового, то на його прибуття точно не варто очікувати до наступної зими.

РФ знищує українські ТЕС

Останніми тижнями російська армія систематично б'є дронами та ракетами по енергосистемі України.

11 квітня Державна енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" повідомила, що втратила вже 100 відсотків генерації. У "Центренерго" загалом було три ТЕС: 25 липня 2022 російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині, 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині, а 11 квітня російські ракети зруйнували Трипільську ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії для споживачів у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Приватний енергетичний холдинг ДТЕК, який володіє левовою часткою генераційного ринку електроенергії в Україні, повідомив, що 27 квітня внаслідок російських обстрілів постраждало ще чотири теплоелектростанції. До того 11 квітня Росія уразила дві ТЕС ДТЕК. На початку квітня компанія заявляла, що вже втратила 80 відсотків своїх генеруючих потужностей після російських атак. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

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