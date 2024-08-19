Блінкен прибув на Близький Схід задля перемир'я в Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 18 серпня, прибув до Тель-Авіва в рамках своєї дев'ятої поїздки на Близький Схід з моменту початку війни в Секторі Гази.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 18 серпня, прибув до Тель-Авіва в рамках своєї дев'ятої поїздки на Близький Схід з моменту початку війни в Секторі Гази.

Як передає агенція dpa, американський дипломат зустрінеться у понеділок з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, також у нього заплановані зустрічі з міністром оборони Йоавом Галантом і президентом Іцхаком Герцогом.

Наразі США, Єгипет і Катар виступають посередниками в серії непрямих переговорів між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС. Останній дводенний раунд переговорів у Катарі завершився в п'ятницю без значного прориву, але переговори мають поновитися в Каїрі цього тижня.

Одним з невирішених питань залишається доля кордону між Газою і Єгиптом. Нетаньяху наполягає на тому, що ізраїльські військові повинні продовжувати контролювати те, що Ізраїль називає Філадельфійським коридором - смугу землі, що відокремлює Газу від Єгипту. ХАМАС, з іншого боку, вимагає повного виведення ізраїльських військ з цього району як умови миру.

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За словами трьох посередників, існує пропозиція, яка має на меті скоротити "прогалини, що залишилися". Це відповідає принципам мирного плану, представленого президентом Джо Байденом наприкінці травня, додає dpa. Спочатку передбачається повне і необмежене припинення вогню на шість тижнів. Протягом цього періоду буде звільнена певна група заручників, яких утримує ХАМАС. У свою чергу, палестинці, ув'язнені в Ізраїлі, також мають будуть звільнені. Після цього бойові дії припиняться повністю, а решта заручників будуть звільнені. На завершальному етапі має розпочатися реконструкція Гази.

У вівторок, 20 серпня, Блінкен має поїхати поїде до Єгипту, пише Reuters.

Ізраїль і ХАМАС знову закидають одне одному зрив угоди

ХАМАС у неділю, 18 серпня, знову звинуватив Нетаньяху в "перешкоджанні досягненню угоди" щодо перемир'я та обміну заручниками в Газі. У заяві ХАМАСу за підсумками останнього раунду переговорів у Катарі йдеться про те, що Нетаньяху "несе повну відповідальність" за зрив зусиль посередників, перешкоджання досягненню угоди, а також за життя заручників у Секторі Гази.

Тим часом Нетаньяху 18 серпня знову заявив, що тиск, на його думку, необхідно чинити насамперед на ХАМАС. "ХАМАС досі чинить спротив. Він навіть не надіслав свого представника на переговори в Доху. Тому тиск має бути спрямований на ХАМАС і Сінвара, а не на ізраїльський уряд", - заявив Нетаньяху на засіданні кабміну, маючи на увазі нового ватажка ХАМАС.