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КонфліктиРосійська Федерація

Блінкен: Китай міг стримати РФ від ядерної ескалації

Олександр Куницький
4 січня 2025 р.

Володимир Путін, схоже, принаймні розглядав застосування ядерної зброї, і США мають підстави вважати, що Китай стримав РФ від такого кроку, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю FT.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен
Ентоні БлінкенФото: Roberto Schmidt/Pool/AP Photo/picture alliance

США вважають, що Росія могла розглядати застосування ядерної зброї, але Китай стримав її від цього, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю  британській газеті Financial Times (FT), опублікованому у п'ятницю, 3 січня.

За його словами, США були "дуже стурбовані" тим, що Путін, здавалося, принаймні розглядав застосування ядерної зброї. "Навіть якби ймовірність зросла з п'яти до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", - сказав він.

Однак Китай, попри підтримку Росії, міг допомогти США у цьому питанні, пише газета. "У нас є підстави вважати, що Китай сконтактував із Росією і сказав: "Не робіть цього", - заявив Блінкен.

Він додав, що подібне могло статися, коли США повідомили Китай про намір Путіна розмістити ядерну зброю в космосі.

Зрештою, як наголосив Блінкен, Путін зазнав "стратегічної поразки", і НАТО є більшим і більш забезпеченим ресурсами, ніж будь-коли. 

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Росія змінила ядерну доктрину

У листопаді  - невдовзі після появи в ЗМІ інформації, що Україна отримала від США дозвіл бити американськими ракетами ATACMS по території Росії - в РФ була оновлена ядерна доктрина.

Основні зміни в доктрині зводяться до того, що "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави, Росія розцінюватиме як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме" можливість ядерної відповіді в разі "достовірної інформації про старт у бік країни літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів". Також зазначається, що ядерна зброя може бути застосована Росією, якщо виникне "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю".

Крім того, в оновленій стратегії йдеться, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусі як учасника Союзної держави.

В Україні тоді назвали цей крок "бряцанням зброєю" для залякування Заходу. "Їхня оновлена ядерна доктрина і публічна риторика про застосування ядерної зброї - не більше ніж шантаж", - заявив тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У міністерстві оборони США тоді також вказали, що не бачать ознак підготовки Росією до застосування ядерної зброї в Україні.

Та загалом редставники країн Заходу неодноразово критикували керівництво Росії за ядерні погрози.

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