Блінкен: Китай міг стримати РФ від ядерної ескалації

Блінкен: Китай міг стримати РФ від ядерної ескалації4 січня 2025 р.
США вважають, що Росія могла розглядати застосування ядерної зброї, але Китай стримав її від цього, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю британській газеті Financial Times (FT), опублікованому у п'ятницю, 3 січня.
За його словами, США були "дуже стурбовані" тим, що Путін, здавалося, принаймні розглядав застосування ядерної зброї. "Навіть якби ймовірність зросла з п'яти до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", - сказав він.
Однак Китай, попри підтримку Росії, міг допомогти США у цьому питанні, пише газета. "У нас є підстави вважати, що Китай сконтактував із Росією і сказав: "Не робіть цього", - заявив Блінкен.
Він додав, що подібне могло статися, коли США повідомили Китай про намір Путіна розмістити ядерну зброю в космосі.
Зрештою, як наголосив Блінкен, Путін зазнав "стратегічної поразки", і НАТО є більшим і більш забезпеченим ресурсами, ніж будь-коли.
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Росія змінила ядерну доктрину
У листопаді - невдовзі після появи в ЗМІ інформації, що Україна отримала від США дозвіл бити американськими ракетами ATACMS по території Росії - в РФ була оновлена ядерна доктрина.
Основні зміни в доктрині зводяться до того, що "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави, Росія розцінюватиме як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме" можливість ядерної відповіді в разі "достовірної інформації про старт у бік країни літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів". Також зазначається, що ядерна зброя може бути застосована Росією, якщо виникне "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю".
Крім того, в оновленій стратегії йдеться, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусі як учасника Союзної держави.
В Україні тоді назвали цей крок "бряцанням зброєю" для залякування Заходу. "Їхня оновлена ядерна доктрина і публічна риторика про застосування ядерної зброї - не більше ніж шантаж", - заявив тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У міністерстві оборони США тоді також вказали, що не бачать ознак підготовки Росією до застосування ядерної зброї в Україні.
Та загалом редставники країн Заходу неодноразово критикували керівництво Росії за ядерні погрози.