Більшість німців виступають за діалог Києва і Москви

Згідно з соцопитуванням, більшість німців не вірять у завершення війни Росії проти України у 2023 році. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 26 грудня.

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Бойові втрати російської армії за минулу добу становили близько 550 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на 26 грудня сягнули близько 102 тисяч 600 осіб, повідомляється у Facebook генерального штабу ЗCУ .

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Україна порушить питання про виключення Росії з РБ ООН - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 26 грудня Україною в ООН буде офіційно порушено питання виключення РФ із Ради безпеки ООН. Він упевнений, що після поразки Росії у розв'язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії. "І хоча ця тема поки що не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, "але нижче за рівень люди вже ставлять питання", - цитує Кулебу в ефірі телемарафону "Інтерфакс-Україна".

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У новорічну ніч в Україні діятимуть вимоги комендантської години, а поліція працюватиме в посиленому режимі, повідомила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева. Вона зазначила, що в ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а й бійці Національної гвардії.

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В Херсоні лунають вибухи - "Інтерфакс-Україна".

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Російське міністерство оборони заявляє, що в районі аеродрому "Енгельс" збитий український безпілотник, троє російських військових загинули внаслідок падіння його уламків.

Від українського кордону до російського міста Енгельс, біля якого розташований аеродром стратегічної авіації військово-космічних сил РФ, понад 750 кілометрів.

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Збройні сили України за минулу добу відбили атаки російських військ у районі 16 населених пунктів Донбасу, завдано ударів по 18 районах зосередження противника, повідомили у генштабі. "Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині", - ідеться у зведенні на Facebook.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.

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Більшість німців за негайний діалог Києва і Москви - опитування

Більшість жителів Німеччини (57 відсотків) не вірять у завершення війни Росії проти України у 2023 році, свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення агентства dpa. 27 відсотків респондентів очікують закінчення війни протягом наступного року, а 19 відсотків не змогли відповісти. При цьому 55 відсотків опитаних виступають за негайний діалог Києва та Москви, проте 27 відсотків вважають, що час для переговорів про мир ще не настав. Половина респондентів переконані, що Україна після війни має повернути собі всі території, захоплені РФ із 2014 року. Водночас 29 відсотків вважають, що анексований Росією Крим має бути під контролем Москви, ще 9 відсотків поділяють подібну точку зору щодо українських територій, захоплених у 2022 році.

++06.30++

Статус тимчасового захисту в Євросоюзі отримали 4,7 мільйона жителів України. Такі дані виконавчий директор Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) Ніна Грегорі надала виданням медіагрупи Funke.

++06.00++

На аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи

У районі військового аеродрому міста Енгельс у Саратовській області вночі прогримів потужний вибух. До цього у місті спрацювали сирени повітряної тривоги. Обставини події перевіряють силові структури, заявив губернатор Саратівської області. За його словами, у житлових кварталах Енгельса не сталося надзвичайних подій, об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

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