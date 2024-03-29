США про фейки влади РФ щодо теракту: Хороші продавці гною

Представник Білого дому вкотре заперечив зв'язок України з нападниками на "Крокус сіті хол" і вказав, що США намагалися допомогти Росії запобігти трагедії.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі вкотре заперечив причетність України до теракту в "Крокус сіті холі" у Підмосков'ї, який забрав життя понад 140 людей.

"Всупереч публічним заявам президента Путіна, директора Федеральної служби безпеки Бортнікова, речників російського уряду та інших осіб, які намагаються перекласти відповідальність на Україну, США та всіх інших, хто відповідає їхнім політичним наративам, цілком очевидно, що повну відповідальність за жахливий теракт у Москві минулого тижня несе ІД", - сказав Кірбі 28 березня на брифінгу .

Риторику влади РФ щодо "українського сліду" в атаці він назвав нісенітницею та пропагандою.

"Це нагадує мені слова мого дядька. Він мав невелику ферму і вирощував худобу в містечку поблизу Окали в штаті Флорида. Він казав, що найкращі продавці гною часто носили його зразки в роті. Російські чиновники, схоже, досить непогані продавці гною", - зазначив Кірбі.

Він розповів, що Вашингтон намагався допомогти запобігти теракту - надав російській владі детальні дані про терористичну загрозу щодо великих зібрань і концертів у Москві. "Ми надали цю інформацію, тому що дуже серйозно ставимось до нашого обов'язку попереджати. Ми ніколи не хочемо бачити невинних жертв терористичних атак", - наголосив Кірбі. За його словами, США й надалі зберігатимуть пильність і попереджатимуть уряди по всьому світу щоразу, незалежно від наших відносин з ними, про плани терористів.

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У РФ знову знайшли "український слід" у теракті

Напередодні Слідчий комітет РФ вкотре зробив спробу пов'язати теракт з Україною, заявивши, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус сіті хол" з "українськими націоналістами". За твердженням СК, виконавцям нібито надходили кошти з території України. Ніяких деталей чи доказів у СК не надали.

Водночас російський розслідувальний проєкт, зареєстрований у Латвії, "Важные истории" виявив, що одразу після теракту в Підмосков'ї з криптогаманця таджицького крила терористичного угрупування ІД "Вілаята Хорасан" у Telegram вивели близько 2,5 тисячі доларів - стільки ж, за словами затриманих, вони встигли отримати на картку.

"Вілаят Хорасан" неодноразово заявляв, що бере відповідальність за теракт у РФ.

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