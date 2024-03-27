ISW: Лукашенко підірвав тезу РФ про "слід України" в теракті

Слова Лукашенка, що нападники на "Крокус Сіті Хол" спочатку рухалися в Білорусь, а потім звернули в бік України, підривають наратив Путіна про "український слід", зауважують в Інституті вивчення війни.

Заява правителя Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нападники на "Крокус Сіті Хол" спочатку тікали в Білорусь, а не в Україну, прямо підриває наратив Кремля про "український слід" у теракті. Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW ), оприлюдненому в середу, 27 березня.

За твердженням президента РФ Володимира Путіна, після скоєння теракту злочинці рухалися в бік України, адже там для них нібито було "підготовлене вікно" для переходу кордону. Тим часом Лукашенко сказав, що одразу після теракту в Росії в Білорусі задіяли всі силові підрозділи та виставили пости на дорогах. "Тому вони (терористи. - Ред.) в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону", - заявив він.

Мотиви Лукашенка та ймовірні наслідки

На думку американських аналітиків, у Лукашенка "дуже мало очевидних стимулів брехати" щодо цієї теми. Імовірною мотивацією білоруського правителя вони вважають спробу уникнути запитань про те, чому нападники попрямували насамперед до Білорусі.

Водночас в ISW припускають, що заява Лукашенка "може мати згубні політичні наслідки для нього і його режиму": "Оскільки ставить питання про те, чому нападники думали, що в Білорусі їм буде безпечніше, і хто, на їхню думку, міг би їх там прийняти".

"Тому Лукашенко, можливо, хотів запобігти дискусіям про гіпотетичні зв'язки нападників з Білоруссю, заявивши, що білоруські сили відіграли важливу роль у їхньому арешті", - пишуть аналітики.

Вони зауважують, що хоч заява Лукашенка підриває наратив Кремля, вона зменшує його вразливість перед російською владою використати непублічну інформацію про початкові плани втечі нападників для тиску на нього в майбутньому.

В ISW також вказують і на розбіжності в риториці влади РФ щодо нібито причетності України до атаки. Аналітики доходять висновку, що та, схоже, досі не до кінця зрозуміла, "як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалів розвідки та правоохоронних органів".

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Україна заперечує причетність до теракту

Афганський підрозділ терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) "Вілаят Хорасан" неодноразово заявляв, що бере відповідальність за напад.

Україна заперечує будь-яку причетність до теракту. Західні країни, зокрема США, Великобританія та Німеччина, також неодноразово заявляли, що Україна не має жодного стосунку до нападу.

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