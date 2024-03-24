Кількість жертв теракту у "Крокусі" зросла до 137

Станом на другу половину дня неділі, 24 березня, виявлено вже 137 загиблих внаслідок нападу на концертну залу "Крокус сіті холл" у Підмосков'ї, повідомив Слідчий комітет Росії (СК РФ).

"Продовжується впізнання тіл загиблих. На даний момент на місці теракту виявлено тіла 137 осіб, троє з яких - діти. Огляд місця злочину триває. Наразі опізнали 62 тіла", - йдеться у повідомленні.

Також СК РФ зазначає, що з місця теракту вилучено чотири комплекти бойової амуніції, понад 500 набоїв та 28 магазинів, а також два автомати Калашнікова, якими були озброєні нападники.

Кулеба: Путін - брехун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у неділю зробив нову заяву стосовно теракту у "Крокус сіті холлі", в якій назвав президента РФ Володимира Путіна "патологічним брехуном" за те, що він намагається покласти провину за напад на Київ.

"Путін - патологічний брехун. У тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень", - написав Кулеба у соцмережі X.

Також Кулеба закликав не дозволити Путіну та його поплічникам обдурити себе. "Їхня єдина мета - спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу", - додав він.

Заява Путіна про український слід

Нагадаємо, що напад на концертну залу "Крокус сіті холл" у Підмосков'ї стався у п'ятницю, 22 березня. Під час атаки, окрім зброї, терористи застосовували легкозаймисту рідину для підпалу приміщень концертної зали. Внаслідок підпалу там зайнялася велика пожежа, яка призвела до обрушення частини конструкцій.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні до росіян у суботу, майже за добу після теракту, заявив, що четверо затриманих підозрюваних у скоєнні нападу, намагаючись сховатися, рухалися у бік України, де для них нібито було підготовлено "вікно" для переходу через кордон.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що "Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого". Також він прокоментував заяви російського президента, що нібито до атаки може бути причетний Київ. "Вчора ще все це сталося, і ця абсолютна нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав - думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), яке згодом оприлюднило відео нападу на "Крокус сіті холл". На кадрах, знятих від першої особи, група людей із вогнепальною зброєю відкриває вогонь на вході до концертної зали. Обличчя нападників розмито, а їхні голоси - змінено. Пізніше терористи кричать різні гасла. На задньому плані видно тіла відвідувачів "Крокусу" та клуби чорного диму.