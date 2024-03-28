Буданов: Кремль заздалегідь знав про підготовку теракту в РФ

За даними ГУР, у Москви з 15 лютого були детальні дані щодо підготовки теракту в Росії, включно з маршрутами нападників. Кирило Буданов вважає, що Кремлю був вигідний "хаос", який той сподівався контролювати.

Росія знала про підготовку теракту на її території щонайменше за місяць до трагедії, заявив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов.

"Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідувальне управління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву", - сказав Буданов 27 березня на Kyiv Stratcom Forum.

За його словами, у Москви була інформація, звідки прийдуть бойові групи, та через які дві країни вони переміщувались на територію РФ.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося - є кілька варіантів. Перший: це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант: вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - припустив Буданов.

Він звернув увагу на те, що Кремль уже тричі змінював версії того, що сталось у "Крокус сіті Холі", намагаючись хоч якось пов'язати теракт з Україною, зокрема, звинувативши і самого Буданова.

"Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоча це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - зазначив розвідник.

143 загиблих і понад 180 поранених у "Крокусі"

За останніми офіційними даними, внаслідок нападу на "Крокус сіті" загинули 143 людини, ще понад 180 постраждали.

Відповідальність за теракт у Підмосков'ї взяв на себе афганський підрозділ терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) "Вілаят Хорасан".

За майже три доби після трагедії президент РФ Володимир Путін уперше визнав, що напад був "скоєний руками радикальних ісламістів", однак додав, що Кремль "цікавить, хто замовник". Більшу частину свого виступу на спеціальній нараді Путін присвятив спробам якимось чином пов'язати теракт з Україною та закидам проти країн Заходу.

Україна заперечує будь-яку причетність, що підтверджують також західні країни, зокрема США, Великобританія та Німеччина.

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