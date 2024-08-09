США надають пакет військової допомоги Україні на $125 млн

Міністерство оборони США у п'ятницю, 9 серпня, оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Як йдеться у повідомленні Державного департаменту США, це є 63-им траншем обладнання адміністрації президента Джо Байдена, який "буде надано Україною із запасів міністерства оборони з серпня 2021 року".

"Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найбільш нагальних потреб, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника; і протитанкову зброю", - йдеться у повідомленні.

З-поміж іншого, новий пакет військової допомоги передбачає ракети Stinger, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм, багатофункціональні радари, протитанкові системи Javelin і AT-4, багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV), боєприпаси до стрілецької зброї.

Також до нового пакету військової допомоги від США увійшли ракети для протитанкового комплексу TOW, підривне обладнання та боєприпаси, обладнання для захисту критичної національної інфраструктури, запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт, додали у Білому домі.

Зеленський подякував США за зброю

Президент України Володимир Зеленський подякував за новий пакет військової допомоги. "президентові Джозефу Байдену, обом партіям Конгресу та американському народові". Він підкреслив, що передана зброя украй необхідна армії "для протистояння російським наступам". "Дуже важливо, щоб Сполучені Штати й надалі робили рішучі кроки", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у липні агентство Reuters повідомило про те, що Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну, що дає можливість надіслати Києву додаткову зброю на два мільярди доларів.

У 2023 році мала місце схожа ситуація, коли Пентагон повідомив, що внаслідок бухгалтерської помилки була завищена вартість відправленого Києву у 2022-2023 роках озброєння, після чого з'явилася можливість здійснити додаткові постачання на суму 6,2 мільярда доларів.