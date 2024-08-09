  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
КонфліктиСполучені Штати Америки

США надають пакет військової допомоги Україні на $125 млн

Дмитро Шварц
9 серпня 2024 р.

Новий пакет військової допомоги передбачає ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси, радари, протитанкові системи, боєприпаси до стрілецької зброї.

https://p.dw.com/p/4jJAx
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден, 7 червня 2024 року
Білий дім заявив про новий пакет військової допомоги УкраїніФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Міністерство оборони США у п'ятницю, 9 серпня, оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Як йдеться у повідомленні Державного департаменту США, це є 63-им траншем обладнання адміністрації президента Джо Байдена, який "буде надано Україною із запасів міністерства оборони з серпня 2021 року".

"Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найбільш нагальних потреб, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника; і протитанкову зброю", - йдеться у повідомленні.

З-поміж іншого, новий пакет військової допомоги передбачає ракети Stinger, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм, багатофункціональні радари, протитанкові системи Javelin і AT-4, багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV), боєприпаси до стрілецької зброї.

Також до нового пакету військової допомоги від США увійшли ракети для протитанкового комплексу TOW, підривне обладнання та боєприпаси, обладнання для захисту критичної національної інфраструктури, запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт, додали у Білому домі.

Зеленський подякував США за зброю

Президент України Володимир Зеленський подякував за новий пакет військової допомоги.  "президентові Джозефу Байдену, обом партіям Конгресу та американському народові". Він підкреслив, що передана зброя украй необхідна армії "для протистояння російським наступам". "Дуже важливо, щоб Сполучені Штати й надалі робили рішучі кроки", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у липні агентство Reuters повідомило про те, що Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну, що дає можливість надіслати Києву додаткову зброю на два мільярди доларів.

У 2023 році мала місце схожа ситуація, коли Пентагон повідомив, що внаслідок бухгалтерської помилки була завищена вартість відправленого Києву у 2022-2023 роках озброєння, після чого з'явилася можливість здійснити додаткові постачання на суму 6,2 мільярда доларів.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ракети HIMARS увійдуть до нового безпекового пакета допомоги від США

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

У новий пакет військової допомоги увійдуть засоби ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.
Конфлікти29 липня 2024 р.
Прапори США і України

Пентагон: Події у Курській області РФ відповідають політиці США

Пентагон: Події у Курській області РФ відповідають політиці США

Речниця міноборони США підтвердила, що Україна може використовувати надану їй зброю під час операції на території Росії в прикордонні. Проте, вона наголосила, що США не підтримує далекобійні атаки.
Політика9 серпня 2024 р.
Доларові купюри

Україна отримала 3,9 мільярда доларів грантових коштів від США

Україна отримала 3,9 мільярда доларів грантових коштів від США

Гроші спрямують на зарплати вчителям, співробітникам ДСНС та працівникам державних органів, а також на виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю.
Політика5 серпня 2024 р.
Більше публікацій