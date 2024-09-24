Байден в ООН: Війна Путіна не досягла своєї головної мети

Плануючи свою війну проти України, Путін планував її знищити, а цього не сталося, тож ця війна Путіна не досягла своєї головної мети, заявив Байден під час свого виступу на Генасамблеї ООН.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що агресивна війна президента РФ Володимира Путіна проти України зазнала невдачі у досягненні її головної мети. Відповідну заяву Байден зробив у вівторок, 24 вересня, виступаючи зі своєю останньою промовою на посаді президента США на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Війна Путіна не досягла своєї основної мети. Він мав на меті знищити Україну, але Україна досі вільна", - констатував Байден, якого цитує інформагенція AFP. Ще однією ціллю Путіна було ослаблення Північноатлантичного альянсу (НАТО), а натомість НАТО тепер "більше, сильніше та згуртованіше, ніж будь-коли раніше", вважає Байден.

Також американський лідер закликав ООН і надалі підтримувати Київ аж до його перемоги. "Ми не маємо права втомлюватися. Ми не можемо відвернутися і не відмовимося від підтримки України", - наголосив американський лідер, якого цитує dpa. На тлі цього він риторично запитав учасників Генасамблеї: "Чи будемо ми продовжувати нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну і зберегти свою свободу, чи дозволимо агресії спалахнути знову і знищити націю?"

Потреба пошуку дипломатичного вирішення конфлікту на Близькому Сході

Під час свого виступу Байден згадав і проблему загострення збройного протистояння на Близькому Сході - нинішній конфлікт між Ізраїлем і бойовиками "Хезболли" в Лівані. Він, зокрема, застеріг від "тотальної війни" в Лівані. "Ніхто не зацікавлений у повномасштабній війні", - вважає президент США. "Навіть якщо ситуація загострилася, дипломатичне вирішення досі можливе", - переконаний Байден.

Він також закликав Ізраїль і палестинське екстремістське угруповання ХАМАС, яке визнано терористичним у більшості країн Заходу, узгодити позиції щодо пропозиції Вашингтона про припинення вогню в Секторі Гази. Він наголосив, що мета цих пропозицій - повернення заручників додому та домогтися того, щоб Сектор Гази звільнився від впливу ХАМАСу, а також щоб пом'якшити страждання мешканців цієї частини Палестинських територій.

Байден не втрачає надії на краще щодо вирішення глобальних криз

Попри наявність у світі цілої низки проблем Байден наголосив, що він не втрачає надії. "Я усвідомлюю виклики, від України до Гази, Судану та інших країн", - запевнив він. На тлі цього американський лідер перелічив багато проблем, включно з війнами, кліматичною кризою, глибоким розколом суспільства і загрозою демократії. "Але завдяки всьому, що я пережив, і всьому, що ми зробили за ці десятиліття, я маю надію", - зазначив він.

Пояснюючи підстави для свої сподівань на краще, Байден згадав війну у В'єтнамі, режим апартеїду у ПАР і терористичні атаки 11 вересня 2001 року як приклади міжнародних викликів, яким міжнародна спільнота протистояла разом.

Байден також висловив переконання, що Іран у жодному разі не має отримати ядерної зброї й вказав на необхідність тиску на проіранські угруповання на Близькому Сході.