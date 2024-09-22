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КонфліктиІран

В Ірані на параді похизувалися оновленим "Шахедом"

Євгенія Наконечна
22 вересня 2024 р.

Під час військового параду в Тегерані іранські війська презентували нову зброю.

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Shahed 136-B
Військовий парад у Тегерані з дроном Shahed 136-BФото: Atta Kenare/AFP/Getty Images

В Ірані представили нову балістичну ракету і модернізований шахед. Під час військового параду у суботу, 21 вересня, іранські військові продемонстрували новітню балістичну ракету "Джихад" (Jahad), та безпілотник "Shahed 136B", повідомила іранська державна інформаційна агенція IRNA .

Як ідеться у повідомленні, безпілотник "Shahed 136B" є модернізованою версією "Shahed-136", з новими функціями і дальністю польоту понад 4000 кілометрів. 

Модернізовані "шахед" в Тегерані
Фото платформи з новими "шахедами" під час військового параду в ТегераніФото: Vahid Salemi/AP/picture alliance

Твердопаливна ракета "Джихад", має дальність польоту 1000 кілометрів.

На церемонії в Тегерані був присутній президент Ірану  Масуд Пезешкян  і високопоставлені військові чиновники. 

Ударний дрон Shahed-136 широко застосовується Росією для війни в Україні. Лише проти ночі неділі, 22 вересня російські сили запустили по Україні 80 "шахедів" .

Москва отримала від Тегерана партію балістичних ракет Fath-360

6 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських і європейських посадовців, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.  7 вересня британський мовник Sky News поінформував з посиланням на неназване джерело в Україні, що РФ отримала від Ірану близько 200 балістичних ракет малої дальності типу Fath-360. Ракети Fath-360 мають максимальну дальність польоту 120 кілометрів і оснащені боєголовками вагою 150 кілограмів.

9 вересня речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що ЄС отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран уже поставив Росії балістичні ракети, попри заклики не робити цього. Державний секретар США Ентоні Блінкен теж підтвердив цю інформацію   і заявив, що Москва ймовірно, використає поставлені ракети в Україні найлижчим часом. Захід анонсував санкції проти Ірану за постачання ракет Росії.

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