Активність на українському кордоні: західні аналітики про переміщення військ РФ

Міністерство оборони України заявляє, що на кордоні з РФ, а також на непідконтрольних Києву територіях зосереджено російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб. Про переміщення великого військового контингенту на українсько-російському кордоні у середу, 3 листопада, заявив і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. "Що це означає? Ми ще не знаємо, зарано говорити", - сказав він.

У Москві, зі свого боку, факт військової активності на українсько-російському кордоні не заперечують, але коментують украй сухо. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що "Росія зберігає військову присутність на своїй території там, де вважає це необхідним". Тож чи варто очікувати нового витку ескалації? Про це DW запитала західних оглядачів.

Туман невідомості довкола активності військ РФ

На перший погляд, зараз повторюється ситуація квітня цього року, коли російські війська раптово зайняли позиції поблизу українського кордону, що викликало тоді чимале занепокоєння як у Києві, так і в західних столицях через можливу ескалацію конфлікту на Донбасі. Однак на думку британського підполковника у резерві, у минулому радника міноборони України Глена Гранта, якщо цілі квітневого скупчення були у цілому зрозумілими - військові маневри, - то нині Росія, говорячи військовою термінологією, напускає "туман невідомості" довкола її справжніх тактичних планів.

"Минулого разу точно йшлося про перевірку реакції України та ідентифікацію її можливих слабких місць, перевірку логістики. Сьогодні ж, допоки ми не побачимо конкретних дiй, важко судити про те, є це скупчення військ частиною великого плану або лише черговими маневрами", - сказав Грант у розмові з DW.

Глен Грант

У свою чергу експерт Бельгійського королівського інституту міжнародних відносин (EGMONT), у минулому голова представництва Єврокомісії в Росії Марк Франко нагадує про те, що новому напруженню на кордоні РФ з Україною передував обмін дипломатичними шпильками між Росією та НАТО - закриття представництва РФ при штаб-квартирі НАТО у Брюсселі та бюро НАТО у Москві, а також низка заяв російських політиків, незадоволених зближенням України з Альянсом. Зокрема, і президент Росії Володимир Путін у жовтні говорив про занепокоєння "військовим освоєнням України з боку НАТО".

Виходячи з цього, Франко розцінює нинішнє скупчення російських військ на кордоні з Україною як спробу надіслати певний сигнал Києву та партнерам з країн НАТО. "Я схильний пов'язувати це з нещодавніми контактами міністра оборони США та президента Джо Байдена з українськими колегами та темою вступу України до НАТО, яка знову витає в повітрі. Тому російська сторона може бути занепокоєною розмовами про можливе членство України та Грузії в Альянсі, що може стати темою самiту НАТО вже наступного року", - коментує оглядач.

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Ідеться не лише про українсько-російський конфлікт

Опитані DW експерти закликають розглядати актуальні події на кордоні не лише у вузькому контексті українсько-російського конфлікту, який триває з 2014 року, але й у ширшому, міжнародному. "Для Росії це слушний момент з огляду на ситуацію між Тайванем і Китаєм, - каже Грант. - Весь інтерес США, а також і Великобританії, зараз спрямований на Азійсько-Тихоокеанський регіон. І чим сильнішими є китайські погрози Тайваню, тим слабшою може бути відповідь Заходу у разі загострення (на Сході України. - Ред.)", - розмірковує Грант.

Марк Франко

Марк Франко у свою чергу також простежує тут певні поведінкові паралелі з напруженням між Китаєм та Тайванем та зазначає, що "з геополітичної точки зору вже можна спрогнозувати певні наслідки цієї ситуації - зближення Росії та Китаю на тлі посилення політики США щодо обох країн".

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Чи дійде до воєнної ескалації?

Наскільки загрозливою є ситуація та чи варто очікувати можливої ескалації конфлікту на Сході України? Генерал Марк Міллі заявляє, що наразі американські військові не побачили нічого "занадто агресивного". Марк Франко також вважає, що йдеться, образно кажучи, про "гру м'язів" та "війну нервів". "Не думаю, що Росія вдаватиметься до дурниць i стане розширювати вже наявний конфлікт. Радше це певна гра, покликана показати, що, мовляв, росіяни тут і нікуди вони не поділися", - коментує він.

Разом з тим, Глен Грант, військовий із 37-річним досвідом служби у Збройних силах Великобританії, закликає Україну і Захід не втрачати пильності, особливо з огляду на туманність справжніх намірів російських сил. "Серед українських військових побутує думка, що для вторгнення Росія потребує дуже великого, більшого за наявний на кордоні, військового контингенту. Думаю, що це хибна оцінка того, наскільки швидко можуть розвиватися події. Будь-які швидкі рухи завжди заскочують сторону, що обороняється, неготовою", - коментує Грант і додає, що для запобігання зростанню російських апетитів щодо України Захід набагато активніше, ніж зараз, мусить використовувати інструментарій економічного тиску на Кремль.