 ЄС може заблокувати експорт вакцини від COVID-19 до Великобританії - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

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ЄС може заблокувати експорт вакцини від COVID-19 до Великобританії - ЗМІ

Призупинення експорту вакцини BioNTech/Pfizer до Великобританії могло би стати відповіддю на зрив поставок вакцини AstraZeneсa в ЄС. У ЄС вивчають можливість застосування таких заходів, стверджує видання The Independent.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Шарль Мішель

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Шарль Мішель

Євросоюз може блокувати експорт виробленої в Бельгії вакцини BioNTech/Pfizer до Великобританії у відповідь на зрив поставок вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneсa. Про це в ніч на п'ятницю, 29 січня, повідомило британське видання The Independent з посиланням на лист глави Європейської Ради Шарля Мішеля, який отримала редакція цього ЗМІ.

Згідно з цим документом, у Брюсселі нібито вивчають можливість застосувати такі "невідкладні заходи", щоб забезпечити виробництво і постачання вакцин для населення ЄС. Для цього керівництво ЄС готове використовувати "всі законні засоби" на час продовження спроб вирішити проблему "шляхом діалогу і переговорів".

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"Вакцинні війни"

Як наголошується в публікації, так звані "вакциннві війни" спровокувала компанія AstraZeneсa, коли 22 січня несподівано оголосила про затримку поставок своєї вакцини в ЄС. При цьому вона гарантувала збереження поставок у повному обсязі до Великобританії. У компанії пояснили такі дії тим, що контракт з ЄС було укладено пізніше. Як повідомлялося, у першому кварталі 2021 року AstraZeneсa скоротить поставки в ЄС на 67 відсотків.

Комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес вимагає від AstraZeneca виконати всі зобов'язання за контрактом. В ЄС запідозрили, що AstraZeneca може постачати частину призначених для ЄС вакцин Великобританії та іншим країнам, що не входять до блоку. Керівництво компанії відкидає ці звинувачення.

У свою чергу, Великобританія замовила 40 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer. За даними видання, у листі глави Євроради Шарля Мішеля йдеться про пропозицію голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) призупинити поставки цієї вакцини до Великобританії.

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Проблеми з вакцинацією в ЄС

В цілому Єврокомісія підписала контракти з вісьмома виробниками вакцин на закупівлю близько 2,3 мільярда доз. Однак досі в ЄС постачалася тільки одна вакцина - BioNTech/Pfizer.

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Всього у 27 країнах-членах ЄС проживає 450 мільйонів людей. Вакцинація в країнах ЄС почалася наприкінці грудня минулого року.

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