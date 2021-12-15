Шольц: РФ заплатить високу ціну у разі порушення територіальної цілісності України

Росія заплатить "високу ціну" у разі будь-якого порушення територіальної цілісності України, застеріг новий канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у середу, 15 грудня під час свого виступу з урядовою заявою в Бундестазі.

"Цими днями ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні, - зазначив очільник німецького уряду. "Якщо ще не всі зрозуміли: будь-яке порушення територіальної цілісності матиме ціну, високу ціну", - наголосив Шольц.

За його словами, в цьому питанні Берлін солідарний зі своїми трансатлантичними союзниками. "Як Європейський Союз - ми не дозволимо нас роз'єднати", - зазначив він. "Успіх Європи - це наше найважливіше національне завдання", - наголосив канцлер Німеччини.

Готовність до діалогу

Водночас він додав, що у ФРН зберігається готовність до "конструктивного діалогу" з Москвою. З огляду на власну історію, Німеччина має "частіше робити спроби досягти порозуміння, вийти зі спіралі ескалації, як це було тимчасово досягнуто в рамках "нормандського" процесу", сказав Олаф Шольц. Він також уточнив, що не слід розуміти цей підхід як "нову німецьку політику щодо Східної Європи".

В об'єднаній Європі німецька політика щодо Східної Європи може бути лише загальноєвропейською, переконаний канцлер ФРН. Цей принцип спирається на принципи міжнародного права та європейського мирного порядку, яким Росія також зобов'язалася слідувати і які "вона настільки серйозно порушила, анексувавши Крим", зазначив Шольц.

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Раніше цього ж дня застерегла Росію від подальшої агресії проти України і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС готовий до безпрецедентних заходів у разі подальших агресивних дій Москви.

Скупчення військ РФ біля українських кордонів

Останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими.

Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч. Про таку кількість військових РФ, яких можуть задіяти для ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США. У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають. На пресконференції 8 грудня Володимира Путіна спитали, чи збирається РФ нападати на Україну. Президент РФ назвав це питання "провокаційним" та заявив, що Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.

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