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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ХАМАС".
ХАМАС є сунітсько-ісламістською палестинською терористичною організацією. ХАМАС була заснована 1987 року радикально налаштованими представниками сунітсько-ісламістського руху "Брати-мусульмани". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ізраїльські спецслужби затримали чотирьох палестинців, які втекли з в'язниці, на що ХАМАС відреагував ракетним обстрілом території Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по підземній інфраструктурі бойовиків.