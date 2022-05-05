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ХАМАС

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ХАМАС".

ХАМАС є сунітсько-ісламістською палестинською терористичною організацією. ХАМАС була заснована 1987 року радикально налаштованими представниками сунітсько-ісламістського руху "Брати-мусульмани". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали 05.05.2022

У місті Ельад на перехожих накинулися двоє нападників, однин з яких мав вогнепальну зброю, а другий сокиру. ХАМАС уже встиг назвати цей кривавий напад "героїчним актом".
Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету

Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету 19.04.2022

Ударом ізраїльтян з повітря знищило потужності з виробництва зброї в Секторі Гази, що належать ісламістському руху ХАМАС, повідомила ізраїльська армія. Це стало відповіддю на ракетний обстріл території Ізраїлю.
Понад 20 людей постраждали під час останніх сутичок у Єрусалимі

Понад 20 людей постраждали під час останніх сутичок у Єрусалимі 17.04.2022

На Храмовій горі знову сталися сутички палестинців та ізраїльської поліції. Крім того, повідомляється про напад палестинської молоді на автобуси біля Старого міста.
Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС в Секторі Гази

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС в Секторі Гази 02.01.2022

У відповідь на запущені напередодні в бік Тель-Авіва ракети, Ізраїль атакував об'єкти радикального руху ХАМАС у Секторі Гази.

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені 21.11.2021

Одна людина загинула і четверо дістали поранень внаслідок атаки двох терористів у Старому місті в Єрусалимі. Раніше озброєний ножем 16-річний підліток напав на двох співробітників прикордонної поліції Ізраїлю.
Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів

Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів 26.09.2021

Щонаймеше четверо палестинців загинули під час сутичок із ізраїльською армією на Західному березі річки Йордан. Військові кажуть, що палестинці були озброєні.
Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл

Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл 12.09.2021

Ізраїльські спецслужби затримали чотирьох палестинців, які втекли з в'язниці, на що ХАМАС відреагував ракетним обстрілом території Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по підземній інфраструктурі бойовиків.
Ізраїль обстріляв позиції ХАМАС у відповідь на атаку із Сектора Гази

Ізраїль обстріляв позиції ХАМАС у відповідь на атаку із Сектора Гази 24.08.2021

У ВПС Ізраїлю назвали авіаудари по Сектору Гази відповіддю на запуск повітряних куль із запалювальною сумішшю терористичним угрупованням ХАМАС.
Ізраїль завдав авіаударів по базі ХАМАС після атак з Сектора Гази

Ізраїль завдав авіаударів по базі ХАМАС після атак з Сектора Гази 26.07.2021

Авіаудари по об'єкту ХАМАС завдані у відповідь на запуск у бік ізраїльської території повітряних куль із запалювальною сумішшю, повідомила Армія оборони Ізраїлю.
У Німеччині мають намір заборонити прапори ХАМАСу

У Німеччині мають намір заборонити прапори ХАМАСу 20.06.2021

Фракції ХДС/ХСС та СДПН у Бундестазі планують заборонити використання у Німеччині прапорів радикального руху ХАМАС.
Порушення перемир'я: Ізраїль обстріляв цілі ХАМАС після атаки з Cектора Гази

Порушення перемир'я: Ізраїль обстріляв цілі ХАМАС після атаки з Cектора Гази 18.06.2021

За даними Армії оборони Ізраїлю, ВПС атакували цілі ХАМАС у відповідь на новий запуск палестинцями повітряних куль з вибухівкою, що спричинили пожежі в країні.
Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд

Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд 15.06.2021

У неділю Кнесет підтримав створення нового уряду на чолі з Нафталі Беннеттом, хоч і незначною перевагою голосів. Це означає завершення ери Біньяміна Нетаньяху, але нова урядова коаліція далеко не монолітна.
США пообіцяли допомогти з відбудовою Сектора Гази

США пообіцяли допомогти з відбудовою Сектора Гази 25.05.2021

Адміністрація Байдена проситиме Конгрес про виділення палестинцям підтримки в розмірі 75 мільйонів доларів, з яких 5,5 мільйона спрямують до Сектора Гази як екстрену допомогу, пообіцяв Ентоні Блінкен.
Меркель: Поки немає даних про роль Росії у інциденті з літаком Ryanair

Меркель: Поки немає даних про роль Росії у інциденті з літаком Ryanair 25.05.2021

Коли на саміті ЄС ухвалювали рішення щодо подальших дій у відповідь на екстрену посадку літака в Мінську, жодних вагомих доказів причетності Росії до інциденту не було, запевнила Анґела Меркель.
Мінтранс Білорусі оприлюднив фрагмент переговорів пілота Ryanair з диспетчером

Мінтранс Білорусі оприлюднив фрагмент переговорів пілота Ryanair з диспетчером 25.05.2021

Розшифровка фрагмента переговорів опублікована мінтрансом Білорусі. Записана розмова завершується на моменті, коли пілот і диспетчер обговорюють технічні деталі посадки в Мінську.
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю 25.05.2021

Мета візиту Ентоні Блінкена - зміцнення перемир'я на Близькому Сході. Держсекретар США проведе переговори з лідерами Ізраїлю та Палестинської автономії. Зустрічі Блінкена з ХАМАС не заплановано.
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