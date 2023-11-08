Вуличні бої у Газі: у чому небезпека для Ізраїлю?

Наземний наступ ізраїльських військ на ХАМАС у Секторі Гази переходить до наступного етапу: боїв у межах міста. Вони загрожують великими втратами не тільки сторонам конфлікту, а й цивільному населенню.

"Ми продовжуватимемо доти, доки не переможемо їх, у нас немає альтернативи", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на початку листопада під час відвідування бази ВПС Ізраїлю. Під час наземного наступу на сили руху ХАМАС (визнано терористичною організацією ЄС, Німеччиною, США і більшістю країн Заходу. - Ред.), який почався після збройного нападу на Ізраїль і вбивства понад 1400 ізраїльтян, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розрізала Сектор Гази на дві частини і оточує місто Газа.

Армія Ізраїлю вже багато років відпрацьовує тактику ведення боїв у межах міста в спеціальному центрі, розташованому в пустелі Негев. Але тепер настав час для реальних бойових зіткнень. "Ізраїльські солдати дуже добре підготувалися до цієї операції, - зазначає в розмові з DW британський військовий експерт Френк Ледвідж із Портсмутського університету. - Досвіду ведення вуличних боїв у містах у ізраїльських військових більше, ніж у будь-якої іншої армії у світі".

Уроки боїв за Мосул

США підтримують Ізраїль у військовому і дипломатичному плані, але під час консультацій з ізраїльським урядом застерігають від занадто великих очікувань. Бойові дії в міській місцевості "надзвичайно важкі", а просування йде повільно, заявив міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю телеканалу ABC.

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Американці знають, про що говорять. Інтенсивні бойові дії міжнародної коаліції під лідерством США проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Сирії та Іраку супроводжувалися великими втратами серед мирного населення.

Унаслідок авіаударів США іракське місто Мосул було практично повністю зруйноване, червень 2018 року Фото: DW/S. Petersmann

За деякими оцінками, тільки в боях за Мосул у 2016-2017 роках загинуло близько 10 тисяч мирних жителів. Запеклі бої за кожен дім, за кожну вулицю тривали дев'ять місяців - і це попри те, що ІД на той час перебувала в міжнародній ізоляції і не отримувала жодної зовнішньої підтримки.

Тим часом ХАМАС у Секторі Гази набагато краще оснащений у військовому сенсі і користується підтримкою Ірану і ліванського ісламістського угруповання "Хезболла". Президент США Джо Байден під час візиту до Ізраїлю наприкінці жовтня говорив про те, що ізраїльська влада не повинна повторювати помилок США після терактів 11 вересня 2001 року і діяти під впливом гніву.

Небезпека з усіх боків

Однак, очевидно, що шляху назад для Ізраїлю немає. Ізраїльські збройні сили значно перевершують підрозділи ХАМАСу за чисельністю. Але у бойовиків є одна суттєва перевага: вони добре знають місцевість і давно готувалися до цієї війни.

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Френк Ледвідж перераховує низку найсерйозніших проблем при веденні бойових дій у міських умовах. Найбільша - це міни-пастки. Всюди в будівлях, багато з яких зруйновано під час ізраїльських повітряних і артилерійських ударів, замасковано приховані детонатори. Виявити ці пастки важко, а знешкодження займає багато часу.

Інша не менш складна проблема - розгалужена система тунелів у Секторі Гази. У районах із щільною забудовою "бойовики можуть переміщуватися між окремими будівлями, не виходячи на вулицю", каже Ледвідж. Це посилює небезпеку для ізраїльських військових потрапити в засідку. "Міський бій ведеться в трьох вимірах, - додає Ледвідж. - Вас можуть атакувати спереду, ззаду, згориверху (за допомогою безпілотників), а в Газі - через тунелі - і знизу".

Ізраїльським солдатам загрожує ще одна небезпека: їх можуть викрасти й узяти в полон, і тоді в заручниках у ХАМАСу опиняться не лише мирні жителі, а й військові. Наразі ХАМАС утримує понад 200 ізраїльських цивільних заручників, яких терористи можуть використовувати як розмінну монету. Але якщо ізраїльська армія спробує звільнити їх під час силової операції, то, на думку багатьох експертів, бойовики ХАМАСу вб'ють заручників.

Важко визначити, хто мирний житель, а хто - бойовик

Одне з найгостріших питань у цьому конфлікті - доля цивільного населення в Секторі Гази і тактика ХАМАСу, який, за твердженнями багатьох експертів, використовує мирних палестинців як "живий щит". США та інші західні країни, зокрема й Німеччина, закликають Ізраїль гуманно ставитися до мирних жителів, і Ізраїль дав цю обіцянку. Однак, за даними міністерства охорони здоров'я Гази, контрольованого ХАМАСом, унаслідок ізраїльських атак уже загинуло понад 10 тисяч осіб.

Руйнування в Газі після ударів Ізраїлю Фото: Bashar Taleb/APA Images via ZUMA Press/picture alliance

Ці дані, втім, неможливо підтвердити за допомогою незалежних джерел. Ізраїль неодноразово закликав цивільне населення покинути північну частину Сектора Гази, що стала основною зоною бойових дій проти ХАМАСу, але сотні тисяч людей, як і раніше, залишаються там. "Під час вуличних боїв дуже важко відрізнити терористів ХАМАСу від мирних жителів", - визнає Френк Ледвідж.

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Попереджаючи про жертви серед цивільного населення внаслідок ізраїльського наступу, уряди західних країн враховують і небезпеку регіональної ескалації. "ХАМАС зацікавлений у тому, щоб зняти жахливі фотографії та відеокадри загиблих палестинців і тим самим втягнути в цей конфлікт Іран і його проксі", - заявив нещодавно в інтерв'ю DW Ганс-Якоб Шіндлер (Hans-Jakob Schindler) з міжнародної організації Counter Extremism Project.

Проте лідер ліванського ісламістського угруповання "Хезболла" Хасан Насралла, виступаючи 3 листопада вперше після нападу ХАМАСу на Ізраїль, не став закликати до війни проти Ізраїлю. Тим самим "небезпека регіональної ескалації значно зменшилася, принаймні в короткостроковій перспективі", вважає Френк Ледвідж. Насралла налаштований реалістично і визнає, що переважна більшість ліванців хочуть, щоб конфлікт не виходив за межі Сектора Гази, додає експерт.

Протяжність тунелів, прокладених ХАМАСом під Сектором Гази, може перевищувати 500 кілометрів Фото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

Що буде після знищення ХАМАСу?

Попередній великий наземний наступ Ізраїлю в Секторі Гази був у липні 2014 року. Він тривав десять днів після початку масованих авіаударів, а загалом той збройний конфлікт тривав майже два місяці. Однак тоді Ізраїль не ставив за мету повністю знищити ХАМАС. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант не розраховує на припинення боїв найближчим часом. "Це може зайняти місяць, два або три, але, врешті-решт, ХАМАС припинить своє існування", - запевнив нещодавно Галант.

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Але навіть якщо рух "Хезболла" не відкриє нового фронту на півночі країни, а Ізраїль здобуде рішучу перемогу над ХАМАСом, постає питання, що буде далі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху в нещодавньому інтерв'ю американському телеканалу ABC News повідомив, що після закінчення бойових дій Ізраїлю "доведеться взяти на себе відповідальність" за гарантування безпеки в Секторі Гази. Однак що конкретно планує Ізраїль після завершення наземного наступу в Секторі Гази, поки що незрозуміло.