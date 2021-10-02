ФРН передала іншим державам понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Німеччина передала іншим державам світу понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Із них 10 мільйонів доз препарату виробництва AstraZeneca розподілили за допомогою міжнародної ініціативи COVAХ. Це випливає з інформації міністерства охорони здоров'я ФРН, передає в суботу, 2 жовтня, інформагенція dpa.

Ще близько семи мільйонів доз вакцин від коронавірусу Німеччина безпосередньо передала низці країн: Україні, Намібії, В'єтнаму, Єгипту та Гані. Найближчим часом Берлін планує надіслати партію вакцин до Таїланду.

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"Ми щеплюємо світ, щоб допомогти іншим і самим собі. Адже тільки тоді, коли всі будуть захищені, цій пандемії нарешті настане кінець", - заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). Він подякував німецькому Бундесверу за логістичну підтримку у цій справі.

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Понад п'ять мільйонів доз вакцин, які Німеччина пожертвувала іншим країнам, - залишкові дози, які Берлін отримав від фармацевтичних концернів, і які повернули німецькі федеральні землі. Таким чином нині на складах Німеччини більше немає запасів препарату виробництва AstraZeneca.

Раніше Німеччина погодилася надати до кінця 2021 року 100 мільйонів доз вакцин для інших країн світу. У самій Німеччині донині використали близько 108 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для країн світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI).

ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, країн Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

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