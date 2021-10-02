ФРН передала іншим державам понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу
Україна - серед держав, яким Німеччина передала вакцини від COVID-19. До кінця 2021 року Німеччина планує надати 100 мільйонів доз вакцин для інших країн світу.
Доза вакцини виробництва AstraZeneca
Німеччина передала іншим державам світу понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Із них 10 мільйонів доз препарату виробництва AstraZeneca розподілили за допомогою міжнародної ініціативи COVAХ. Це випливає з інформації міністерства охорони здоров'я ФРН, передає в суботу, 2 жовтня, інформагенція dpa.
"Ми щеплюємо світ, щоб допомогти іншим і самим собі. Адже тільки тоді, коли всі будуть захищені, цій пандемії нарешті настане кінець", - заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). Він подякував німецькому Бундесверу за логістичну підтримку у цій справі.
Понад п'ять мільйонів доз вакцин, які Німеччина пожертвувала іншим країнам, - залишкові дози, які Берлін отримав від фармацевтичних концернів, і які повернули німецькі федеральні землі. Таким чином нині на складах Німеччини більше немає запасів препарату виробництва AstraZeneca.
Раніше Німеччина погодилася надати до кінця 2021 року 100 мільйонів доз вакцин для інших країн світу. У самій Німеччині донині використали близько 108 мільйонів доз вакцин від COVID-19.
Нагадаємо, ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для країн світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI).
ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, країн Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.
Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (01.09.2021)
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.