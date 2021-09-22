Пандемія: США пожертвують біднішим країнам ще 500 мільйонів доз вакцини

США закуплять ще 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer для постачання їх в інші країни до кінця вересня 2022 року. Про це в середу, 22 вересня, заявив американський президент Джо Байден на відкритті віртуального саміту, присвяченого боротьбі з паднемією COVID-19.

"Сьогодні я оголошую ще про одне історичне зобов'язання: США закупляють ще 500 мільйонів доз вакцини Pfizer, щоб пожертвувати їх країнам з низьким та середнім рівнем доходу", - оголосив Байден. За його словами, ці дози будуть виготовлені в США, а їхнє постачання завершать до 22 вересня 2022 року.

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"Щоб перемогти пандемію тут, її треба перемогти всюди" - наголосив американський президент, цитує інформагенція dpa. Тому Байден закликав інші розвинені країни до щедрих пожертв вакцин від коронавірусу біднішим країнам світу.

У Білому домі запевнили, що ця пожертва не буде прив'язана до жодних умов.

Лідери інших країн також пообіцяли збільшити обсяг вакцин, які нададуть біднішим державам. Німеччина має намір передати до кінця року в інші країни 100 мільйонів доз.

Крім того, під час саміту США та ЄС оголосили про тіснішу співпрацю у боротьбі з вірусом.

З огляду на слова Байдена, загалька кількість пожертвуваних США доз перевищить один мільярд. На червневому саміті Великої сімки в Великобританії Байден вже оголошував про пожертву іншим країнам 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer.