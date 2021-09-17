МОЗ України дозволило комбінувати мРНК-вакцини від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України дозволило комбінувати мРНК-вакцини від короновірусу, якщо вакцина, якою робили перше щеплення, недоступна. Про це йдеться у повідомленні МОЗ України на його сторінці у соцмережі Facebook у п'ятницю, 17 вересня.
"МОЗ у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, першу дозу вакцини Moderna можна комбінувати з другою дозою Comirnaty/Pfizer-BioNTech і навпаки. Інтервал між першою і другою дозами має становити 28 днів.
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Як повідомляло 16 вересня українське мінохорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні повністю щеплені вже понад п'ять мільйонів людей. Тим часом кількість інфікованих коронавірусом в Україні в останні дні зростає, за минулу добу виявили майже 5800 нових випадків.
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У Київській області місцева влада пообіцяла закрити ті школи, у яких до 20 вересня буде менше 80 відсотків вакцинованих від коронавірусу вчителів.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.
Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков