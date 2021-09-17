 МОЗ України дозволило комбінувати мРНК-вакцини від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2021

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Новини

МОЗ України дозволило комбінувати мРНК-вакцини від COVID-19

У міністерстві охорони здоров'я України заявили, що схвалили щеплення від коронавірусу різними мРНК-вакцинами, якщо друга доза того ж самого препарату недоступна.

Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України дозволило комбінувати мРНК-вакцини від короновірусу, якщо вакцина, якою робили перше щеплення, недоступна. Про це йдеться у повідомленні МОЗ України на його сторінці у соцмережі Facebook у п'ятницю, 17 вересня.

"МОЗ у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, першу дозу вакцини Moderna можна комбінувати з другою дозою Comirnaty/Pfizer-BioNTech і навпаки. Інтервал між першою і другою дозами має становити 28 днів.

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Як повідомляло 16 вересня українське мінохорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні повністю щеплені вже понад п'ять мільйонів людей. Тим часом кількість інфікованих коронавірусом в Україні в останні дні зростає, за минулу добу виявили майже 5800 нових випадків.

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У Київській області місцева влада пообіцяла закрити ті школи, у яких до 20 вересня буде менше 80 відсотків вакцинованих від коронавірусу вчителів.

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    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


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