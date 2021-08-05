У США рекомендували вакцинацію від коронавірусу для вагітних

З огляду на поширення дельта-варіанта коронавірусу у Центрах з контролю та профілактики захворювань США (CDC) нині радять робити щеплення проти COVID-19 і вагітним. Про це у середу, 11 серпня, заявила голова CDC Рошель Валенскі.

"Вакцини є безпечними і ефективними", - пояснила вона. Водночас, за її словами, інфікування коронавірусом загрожує "важкими наслідками" для вагітних жінок, зокрема викиднями.

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Ясність у питанні щеплень для вагітних

До цього у CDC не надавали чітких рекомендацій щодо вакцинації для жінок з вагітністю та залишалися обережними щодо цієї теми протягом багатьох місяців. Однак, нині, згідно зі словами Валенскі, позиція центру полягає в однозначній рекомендації на користь щеплень проти коронавірусу для усіх осіб, старших за 12 років, зокрема й вагітних.

При цьому у CDC покладаються на результати дослідження, під час якого була вивчена реакція на вакцину від COVID-19 у майже 2,5 тисячі жінок. Згідно з даними установи, у США щонайменше одне щеплення від коронавірусу отримали поки що менше чверті вагітних жінок у країні.

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Дельта-варіант заразний попри вакцини

Наприкінці липня у CDC повідомили про те, що дельта-варіант коронавірусу має високу заразність та може передаватися навіть від вакцинованих осіб. Результати проведеного в США дослідження свідчать, що три чверті осіб, які заразилися коронавірусом у липні під час масових заходів у містечку Провінстаун у штаті Массачусетс, були повністю щеплені від COVID-19.

Згідно з даними дослідження, вакциновані особи мали таке ж вірусне навантаження, як і невакциновані. А це означає, що заражені дельта-варіантом щеплені люди теж можуть бути носіями коронавірусу, чого не спостерігалося у випадку інших варіантів, зазначила тоді Валенскі. За її словами, це відкриття змусило її установу рекомендувати вакцинованим носити маски в місцях скупчення людей. Це має убезпечити від передачі коронавірусу навіть від повністю щеплених осіб.