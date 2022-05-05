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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сектор Гази".
Сектор Гази - густонаселений регіон на східному узбережжі Середземного моря між Ізраїлем та Єгиптом. Разом із Західним берегом річки Йордан та Східним Єрусалимом належить до Палестинських територій. У регіоні площею 360 квадратних кілометрів живуть близько 1,9 мільйона людей.
Ізраїльські спецслужби затримали чотирьох палестинців, які втекли з в'язниці, на що ХАМАС відреагував ракетним обстрілом території Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по підземній інфраструктурі бойовиків.