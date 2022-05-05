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Сектор Гази

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сектор Гази".

Сектор Гази - густонаселений регіон на східному узбережжі Середземного моря між Ізраїлем та Єгиптом. Разом із Західним берегом річки Йордан та Східним Єрусалимом належить до Палестинських територій. У регіоні площею 360 квадратних кілометрів живуть близько 1,9 мільйона людей.

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали 05.05.2022

У місті Ельад на перехожих накинулися двоє нападників, однин з яких мав вогнепальну зброю, а другий сокиру. ХАМАС уже встиг назвати цей кривавий напад "героїчним актом".
Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету

Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету 19.04.2022

Ударом ізраїльтян з повітря знищило потужності з виробництва зброї в Секторі Гази, що належать ісламістському руху ХАМАС, повідомила ізраїльська армія. Це стало відповіддю на ракетний обстріл території Ізраїлю.
Стрілянина в центрі Тель-Авіва: загинули не менше двох людей

Стрілянина в центрі Тель-Авіва: загинули не менше двох людей 08.04.2022

Внаслідок нападу у заповненому відвідувачами барі в Тель-Авіві вбито двох людей, багато поранених. Поліція веде пошуки нападника, у центр міста стягнуті сотні поліцейських, кінологи та армійські спецпідрозділи.
Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС в Секторі Гази

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС в Секторі Гази 02.01.2022

У відповідь на запущені напередодні в бік Тель-Авіва ракети, Ізраїль атакував об'єкти радикального руху ХАМАС у Секторі Гази.

Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл

Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл 12.09.2021

Ізраїльські спецслужби затримали чотирьох палестинців, які втекли з в'язниці, на що ХАМАС відреагував ракетним обстрілом території Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по підземній інфраструктурі бойовиків.
Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази

Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази 07.09.2021

У відповідь на запуск запалювальних повітряних куль ізраїльські ВПС завдали авіаударів по Сектору Гази.
Ізраїль завдав авіаударів по базі ХАМАС після атак з Сектора Гази

Ізраїль завдав авіаударів по базі ХАМАС після атак з Сектора Гази 26.07.2021

Авіаудари по об'єкту ХАМАС завдані у відповідь на запуск у бік ізраїльської території повітряних куль із запалювальною сумішшю, повідомила Армія оборони Ізраїлю.
Порушення перемир'я: Ізраїль обстріляв цілі ХАМАС після атаки з Cектора Гази

Порушення перемир'я: Ізраїль обстріляв цілі ХАМАС після атаки з Cектора Гази 18.06.2021

За даними Армії оборони Ізраїлю, ВПС атакували цілі ХАМАС у відповідь на новий запуск палестинцями повітряних куль з вибухівкою, що спричинили пожежі в країні.
Ізраїль завдав авіаудари по Сектору Гази

Ізраїль завдав авіаудари по Сектору Гази 16.06.2021

Армія Ізраїлю атакувала військові об'єкти ХАМАСу в Секторі Гази - це стало відповіддю на запуск палестинцями повітряних куль із запальною сумішшю. Це був перший обстріл з часу закінчення 11-денної ескалації в травні.
Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд

Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд 15.06.2021

У неділю Кнесет підтримав створення нового уряду на чолі з Нафталі Беннеттом, хоч і незначною перевагою голосів. Це означає завершення ери Біньяміна Нетаньяху, але нова урядова коаліція далеко не монолітна.
Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію

Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію 13.06.2021

Парламент Ізраїлю підтримав створення нової урядової коаліції без участі партії Біньяміна Нетаньяху. Утім, останній обіцяв повернутися.

Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази

Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази 30.05.2021

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Єгипту обговорять питання відновлення інфраструктири в Секторі Гази, а також обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних у Газі ізраїльтян.
В Україну прибули евакуйовані з Сектора Гази українці

В Україну прибули евакуйовані з Сектора Гази українці 27.05.2021

Майже через тиждень після початку перемир'я у Секторі Гази звідти евакуювали 109 українців. При цьому Володимир Зеленський каже про "гуманітарну операцію" в умовах війни.
США пообіцяли допомогти з відбудовою Сектора Гази

США пообіцяли допомогти з відбудовою Сектора Гази 25.05.2021

Адміністрація Байдена проситиме Конгрес про виділення палестинцям підтримки в розмірі 75 мільйонів доларів, з яких 5,5 мільйона спрямують до Сектора Гази як екстрену допомогу, пообіцяв Ентоні Блінкен.
ООН: 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води

ООН: 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води 22.05.2021

Приблизно 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої водопровідної води, заявили в ООН. Сторони конфлікту дотримуються режиму припинення вогню.
Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани?

Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани? 21.05.2021

Після ескалації конфлікту на Близькому Сході Німеччиною прокотилася хвиля пропалестинських мітингів, були й напади на синагоги. Багато мусульман засуджують їх, але боротися з антисемітськими настроями дуже складно.
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