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Трамп позивається до каналу CBS через інтерв'ю Гарріс

Валерій Сааков | Олексій Волошинов
1 листопада 2024 р.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп подав позов проти каналу CBS через змінену відповідь Камали Гарріс на питання про Сектор Гази в програмі "60 хвилин".

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Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс
Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Камала ГаррісФото: Jim WATSON and Brendan Smialowski/AFP

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп позивається до телеканалу CBS через інтерв'ю своєї суперниці Камали Гарріс програмі "60 хвилин". Про це повідомило в четвер, 31 жовтня, агентство Reuters із посиланням на судові документи.

Стверджується, що приводом для звернення експрезидента Сполучених Штатів до суду став показ зміненої версії інтерв'ю Гарріс у передачі від 6 жовтня. У ньому телеканал, як запевняє Трамп, замінив оригінальну відповідь кандидатки в президенти від демократів на запитання про війну в Секторі Гази на її скорочену версію. У зв'язку з цим республіканець вимагає від CBS компенсацію в розмірі 10 мільярдів доларів.

Відповідь Камали Гарріс на запитання про Сектор Гази

Як повідомляють американські ЗМІ, в оригінальній версії інтерв'ю Камали Гарріс для програми "60 хвилин" ведучий ставить їй запитання щодо стосунків Вашингтона з урядом ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в контексті війни в Секторі Гази. Кандидатка у президенти від Демократичної партії дає тривалу і неоднозначну відповідь, яку прихильники Дональда Трампа згодом назвали "словесним салатом".

У показаній згодом версії програми телеканал CBS замінив повну відповідь Гарріс на запитання про Сектор Гази на її скорочену версію, що і стало причиною позову. Після виходу цього епізоду "60 хвилин" в ефір Трамп різко розкритикував канал й відмовився від запланованого інтерв'ю йому.

Як пише Reuters, представник CBS назвав позов Дональда Трампа "необґрунтованим" і пообіцяв, що канал "рішуче захищатиметься від нього".

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