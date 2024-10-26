Безос заборонив The Washington Post підтримувати Гарріс

Безос заборонив The Washington Post підтримувати Гарріс26 жовтня 2024 р.
Американське видання The Washington Post (WP) уперше за 36 років відмовилось від публічної підтримки одного з кандидатів на виборах президента США. Таке рішення ухвалив власник - один із найбагатших людей планети, засновник компанії Amazon Джефф Безос, повідомило видання в суботу, 26 жовтня.
Журналісти збиралися підтримати кандидатку Демократичної партії Камалу Гарріс, але Безос заборонив публікацію.
WP зазначає, що його рішення викликало "негайне та гаряче засудження з боку широкого кола передплатників, політичних діячів, коментаторів ЗМІ" та журналістів видання.
Los Angeles Times теж відмовилось від підтримки Гарріс
Раніше цього тижня власник Los Angeles Times мільярдер Патрік Сун-Шіонг заборонив журналістам підтримувати Гарріс, через що у відставку пішов головний редактор видання.
Los Angeles Times публічно підтримував усіх кандидатів у президенти від Демократичної партії з 2008 року.
Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Опонентом Гарріс на них від Республіканської партії є колишній президент США Дональд Трамп.