Безос заборонив The Washington Post підтримувати Гарріс

The Washington Post уперше за 36 років не буде публічно підтримувати одного з кандидатів у президенти США. Журналісти збиралися підтримати демократку Камалу Гарріс, але власник видання Джефф Безос виступив проти.

Американське видання The Washington Post (WP) уперше за 36 років відмовилось від публічної підтримки одного з кандидатів на виборах президента США. Таке рішення ухвалив власник - один із найбагатших людей планети, засновник компанії Amazon Джефф Безос, повідомило видання в суботу, 26 жовтня.

Журналісти збиралися підтримати кандидатку Демократичної партії Камалу Гарріс, але Безос заборонив публікацію.

WP зазначає, що його рішення викликало "негайне та гаряче засудження з боку широкого кола передплатників, політичних діячів, коментаторів ЗМІ" та журналістів видання.

Los Angeles Times теж відмовилось від підтримки Гарріс

Раніше цього тижня власник Los Angeles Times мільярдер Патрік Сун-Шіонг заборонив журналістам підтримувати Гарріс, через що у відставку пішов головний редактор видання.

Los Angeles Times публічно підтримував усіх кандидатів у президенти від Демократичної партії з 2008 року.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Опонентом Гарріс на них від Республіканської партії є колишній президент США Дональд Трамп.