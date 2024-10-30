Вибори у США: дедалі менше виборців довіряють результатам

15 жовтня, у перший день дострокового голосування на виборах президента США в південноамериканському штаті Джорджія, вже проголосувало понад 310 тисяч виборців - новий рекорд.

У США вибори проводяться не в неділю або у святковий день. Закон визначає дату як "вівторок після першого понеділка листопада". Цього дня біля виборчих дільниць часто вишиковуються довгі черги. Але в більшості штатів можна проголосувати за кілька тижнів до президентських виборів, які цього року відбудуться 5 листопада.

У Джорджії в перший день проголосувало вдвічі більше людей, ніж у перший день дострокового голосування на президентських виборах чотири роки тому. Якби ініціативу Виборчого комітету Джорджії - органу, відповідального за проведення виборів, - не було скасовано, працівникам виборчих комісій, ймовірно, довелося б цього разу довго займатися підрахунком голосів. Наприкінці вересня комітет проголосував за рішення, згідно з яким бюлетені в штаті мають бути підраховані не машинним, а ручним способом.

Це займає більше часу, визнає Жанель Кінг, яка входить до складу Виборчого комітету. Однак вона не хоче, щоб у Джорджії "віддавали перевагу швидкості, а не точності".

Хто краще рахує голоси - людина чи машина?

Ідея про те, що людина може рахувати краще і точніше, ніж машина, може здатися комусь логічною. Але є проста причина, чому це не так, каже Рейчел Кобб, професорка політології в Університеті Саффолка в Бостоні. "Люди роблять помилки, це просто людський фактор. Машини теж помиляються, але ми можемо протестувати пристрої, перевірити їх і виправити те, що призвело до помилки", - розповіла Кобб в інтерв'ю DW. Загалом люди роблять більше помилок, тому що на відміну від машин вони в якийсь момент просто втомлюються, зазначає політологиня.

Черга на дільниці для дострокового голосування в штаті Джорджія Фото: Robin Rayne/ZUMA/picture alliance

Ймовірно, так міркував і суддя Вищого суду округу Фултон Томас Кокс, який 15 жовтня анулював процедуру ручного підрахунку голосів. Для працівників виборчих дільниць не було організовано жодного навчання, а зміна процедури так близько до виборів призвела б до хаосу, зазначено в судовому рішенні. Таким чином, у Джорджії підрахунок голосів на майбутніх президентських виборах буде вестися звичайним машинним способом.

Кожен п'ятий американець не вірить у легітимність виборів

Ситуація, що склалася, окреслює проблему, яка вже не перший рік непокоїть США: дедалі менше американців вірять у те, що на виборах у їхній країні все гаразд. Опитування, проведене Інститутом Геллапа у вересні 2024 року, показало, що 19 відсотків усіх респондентів не впевнені в легітимності результатів виборів. У 2004 році цей показник становив лише 6 відсотків. Недовіра є більш поширеною серед республіканців - лише 28 відсотків вірять, що під час виборів усе буде зроблено правильно. 2020 року цей показник становив 44 відсотки; чотирма роками раніше, коли Дональд Трамп переміг кандидатку від демократів Гілларі Клінтон, більшість республіканців (55 відсотків) ще вірили в чесні та легітимні вибори.

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"Якщо ваш кандидат перемагає, люди схильні вважати, що на виборах усе пройшло добре", - каже Кобб. Той факт, що впевненість республіканців знову значно впала після 2020 року, пояснюється діями Трампа і його прихильників, переконаних у тому, що перемога на виборах 2020 року була в нього "вкрадена". Вони стверджують, що Трампа позбавили законної перемоги, підтасувавши результати. Ці конспірологічні міфи були спростовані ретельними перерахунками голосів і численними судовими рішеннями, але Трамп досі так і не визнав свою поразку.

Машина для електронного голосування в США Фото: Emily Curiel/Kansas City Star/ZUMA Press Wire/picture alliance

У виборчому органі Джорджії більшість у прихильників Трампа

До кола прихильників Трампа, які продовжують підтримувати цю брехню, належать також три з п'яти членів виборчого комітету Джорджії, де триває гостра боротьба між республіканським політиком і його суперницею-демократкою Камалою Гарріс. Результат голосування в цьому штаті може мати вирішальне значення на виборах у листопаді.

Чотири роки тому Джорджія була одним зі штатів, де результати обох кандидатів були настільки близькими один до одного, що республіканці наполягли на перерахунку голосів. Виборчий комітет брав і бере активну участь у цих процесах.

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Це неможливо довести, але Кобб підозрює, що спроба комітету запровадити ручний підрахунок голосів могла бути політичною стратегією. "Заява про те, що метод, який використовували досі, був поганим і його необхідно терміново змінити, породжує недовіру, навіть якщо новий метод підрахунку буде нітрохи не кращим", - зазначає вона. Тепер, після рішення суду, у Джорджії повернулися до машинного підрахунку. Однак заяви Виборчого комітету вже дають змогу поставити під сумнів результати виборів у Джорджії - особливо якщо цифри будуть не на користь Дональда Трампа.

Що може вплинути на результат виборів у США?

Чи може протрампівський орган, відповідальний за підрахунок і завірення результатів виборів в одному штаті, вплинути на результат президентських виборів по всій країні? "Якщо перевага велика і тому, хто програв, не вдасться набрати необхідну кількість голосів навіть під час перерахунку, то все це не має значення", - каже Кобб.

6 січня 2021 року обурені прибічники Трампа й праві екстремісти вдерлися до Капітолію, щоб перешкодити затвердженню результатів виборів Фото: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

Але Джорджія - це хиткий штат, тобто штат, де демократи й республіканці по черзі здобували перемогу, і 2020 року демократи під керівництвом Джо Байдена виграли тут із перевагою лише в 0,2 відсотка. А якщо від результату виборів у Джорджії зрештою залежатиме, хто стане наступним господарем Білого дому - Гарріс чи Трамп, що не виключено, - то ситуація може стати напруженою.

Попередні вибори в США показали, що в країні завжди знайдуться люди, які не довірятимуть офіційному підсумковому результату. При цьому американські вибори загалом добре організовані, каже Рейчел Кобб. "У країні діє багато законів, які забезпечують перевірку особи всіх виборців, підрахунок їхніх голосів і відображення в результатах виборів намірів виборців", - наголошує вона.