Ізраїль евакуює футбольних фанів з Амстердаму після нападу

Після футбольного матчу "Аякс"- "Маккабі" в Амстердамі сталися жорстокі сутички між пропалестинськими демонстрантами та ізраїльськими вболівальниками.

Після футбольного матчу Ліги Європи між "Аяксом" та тель-авівським "Маккабі" увечері у четвер, 7 листопада, у Амстердамі сталися жорстокі сутички між пропалестинськими демонстрантами та ізраїльськими вболівальниками.

Після цього стало відомо, що Ізраїль відправляє два літаки для евакуації ізраїльських уболівальників зі столиці Нідерландів. "Прем'єр-міністр розпорядився негайно відправити два рятувальні літаки для надання допомоги нашим громадянам", - повідомив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в п'ятницю вранці.

Офіс ізраїльського лідера назвав інцидент "жахливим" і зажадав від голландського уряду і сил безпеки "вжити рішучих і швидких заходів проти учасників заворушень".

У п'ятницю міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар вирушить до Амстердама з "терміновим" візитом, про що йдеться в заяві МЗС Ізраїлю.

Що сталося в Амстердамі?

Заворушення сталися навколо футбольного матчу Ліги Європи, який "Аякс" виграв з рахунком 5:0. Близько 3 000 вболівальників "Маккабі" з Тель-Авіва були присутні на виїзному матчі свого клубу.

За повідомленнями ЗМІ, у кількох місцях у центрі нідерландської столиці сталися сутички між пропалестинськими демонстрантами і ізраїльськими фанами. Амстердамський телеканал AT5 повідомив, що демонстранти кидали стільці у вболівальників "Маккабі".

Ізраїльська демонстрація в Амстердаміі Фото: Mouneb Taim/Anadolu/picture alliance

Міська влада Амстердама заявила, що ніч на четвер була "дуже неспокійною з кількома інцидентами, спрямованими проти вболівальників "Маккабі". "Учасники заворушень активно шукали ізраїльських прихильників, щоб напасти на них і побити", - йдеться в заяві місцевої влади. На одному із відеозаписів нападу після гри видно, як група молодих людей у чорному одязі б'є ізраїльського фаната і заганяє його в кут.

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Окрім того, також повідомляється про кілька сутичок поліції з ізраїльськими фанами та силами безпеки в центрі міста. За даними поліції, близько десятка людей були затримані за порушення громадського порядку та незаконне зберігання фаєрів. За даними ЗМІ, деякі ізраїльські фанати нібито знімали вивішені у місті палестинські прапори.

Як передає агенція AFP, в результаті зіткнень п'ятеро людей були госпіталізовані, і 62 - заарештовані. Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що троє ізраїльтян зникли безвісти після жорстоких зіткнень, а 10 осіб були поранені.

Ще до початку матчу новини про можливі сутички з'явилися як у соціальних мережах, так і в ізраїльських ЗМІ. Нідерландська газета Telegraaf навіть повідомила, що агенти Моссаду супроводжуватимуть "Маккабі" через підвищений ризик.

Вболівальникам радять залишатися в готелях

Футбольний клуб "Маккабі" у своїй заяві зазначив, що команда перебуває в прямому контакті з міністерством закордонних справ Ізраїлю та міністерством культури і спорту, "щоб допомогти координувати повернення вболівальників, які перебувають в Амстердамі". Клуб попередив своїх прихильників залишатися в готельних номерах і застеріг їх від демонстрації ізраїльської або єврейської символіки.

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Реакція політиків: "антисемітські напади" і погром"

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф засудив ці "неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян" у дописі у соцмережі Х і заявив, що після цього він говорив з Нетаньяху.

Посол Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) також засудив інцидент. "Переслідування і побиття ізраїльських футбольних фанатів - це не антивоєнний протест, - написав він у дописі в X. - Це злочинно і неприйнятно, і ми всі повинні протистояти цьому. Як європейцеві мені соромно бачити такі сцени в одному з наших великих міст".

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон опублікував у Х відеокадри нападу, назвавши їх "погромом". "Це справжні обличчя прихильників радикального тероризму, з яким ми боремося. Західний світ повинен прокинутися зараз!!! Це час, коли ООН повинна негайно і чітко засудити насильство палестинців та їхніх прихильників. Влада Нідерландів повинна вжити рішучих заходів проти тероризму вже зараз", - наголосив він.