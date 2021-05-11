Підозра Медведчуку в держзраді: чи є перспективи в кримінальної справи

Висунення у вівторок, 11 травня, підозри в державній зраді лідеру "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Вікторові Медведчуку та його однопартійцю Тарасу Козаку, а також обшуки в помешканні підозрюваного та офісі ОПЗЖ стали головною темою політичного життя України.

Сам Медведчук у відповіді на підозру на сайті партії ОПЗЖ пообіцяв не тікати з України і співпрацювати зі слідством, щоб довести свою невинуватість. "Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя", - написав Медведчук.

Повідомлення про підозру Медвечуку та обшуки його помешкання і партійного офісу викликали значний суспільний резонанс. Депутат Верховної Ради від очолюваної експрезидентом України Петром Порошенком опозиційної фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв нагадав, що Офіс генпрокурора України розпочав провадження проти Медведчука ще 2019 року. "побачимо, чи справді візьмуться, чи буде, як з Коломойським", - написав Ар'єв на своїй сторінці Facebook. Очевидно, він має на увазі відсутність прогресу в розслідуванні ролі Коломойського у справах "Приватбанку" та інших.

Якою буде подальша доля Медведчука

Українська влада не спроможна завершити правове переслідування Медведчука, сказав в інтерв'ю DW київський політолог і соціолог Віктор Небоженко. На його думку, підозра і обшуки помешкання і офісу політичної сили цього діяча спровоковані тиском офіційного Вашингтона з метою покласти край корупції, засиллю олігархів та "п'ятої колони" Росії в Україні. І що це поставило Київ у "ситуацію, яка є вищою за інтелектуальні можливості української влади". "Це заздалегідь нездійсненне завдання для теперішнього президента. Йому доведеться продовжити грати роль Голобородька в серіалі "Слуга народу", але цей сезон серіалу автори його сценарію ще не написали”, - сказав Небоженко.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова

На брифінгу у вівторок генпрокурока України Ірина Венедіктова заявила, що Медведчукові висунута не остання підозра і у цій справі "є й інші епізоди". Але Небоженко вважає, що справа Медведчука загрузне в судах і її не буде доведено до кінця. "Служба безпеки України (СБУ) вже зробила все, що могла, Офіс генпрокурора також зробив усе, що міг. Але суди жодної інстанції в Україні не готові знову стати на прю з Медведчуком", - пееконаний експерт.

Невідворотні наслідки дій влади

Натомість політолог Володимимр Фесенко вважає, що майже тримісячне переслідування Медведчука нинішньою владою свідчить, що події розвиваються доволі динамічно і невідворотно для фігурантів цієї справи. "Зараз одночасно діють два чинники. З одного боку, є політична воля президента і його особистий політичний інтерес - Медведчук став для нього особистим політичним ворогом. З іншого боку, цю політичну волю президента відчувають і правоохоронці, які помітили доволі широкий суспільно-політичний резонанс запроваджених РНБО санкцій проти Медведчука", - зазначив політолог.

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Він вважає таку конкуренцію між правоохоронними і державними структурами корисною для національних інтересів України, оскільки в справі Медведчука йдеться про національну безпеку. Фесенко прогнозує подальший тиск з боку Зеленського і з боку громадськості, щоб ця справа була доведена до судових вироків. "Це означає, що в Медведчука найближчими роками не буде політичного майбутнього - йому доведеться захищатися, переховуватися. Через виключення його з політичного процесу як ключової фігури проросійського табору можна очікувати його послаблення. Нинішні партнери Медведчука будуть змушені від нього дистанціюватися, а згодом навіть створювати якісь інші політичні сили", - прогнозує Фесенко.

Одіозний політик і "кум Путіна"

Прозваний українськими політиками і пресою "сірим кардиналом" Віктор Медведчук здійснив карколомну кар'єру від експедитора поштового відділення до голови адміністрації президента України Леоніда Кучми і очільника найвпливовішої проросійської партії в Україні.

Його життя сповнене цілої низки скандалів - від посади адвоката на процесі проти українського письменника і дисидента Василя Стуса за часів СРСР, на якому він просив призначення підзахисному суворішого покарання, ніж прокурор, до звинувачень у державній зраді та заволодіння національними ресурсами України в Криму.

Медведчука (п) в Україні називають "кумом Путіна" - президента Росії (л)

Медведчук ще в перше десятиліття незалежності України очолював Соціал-демократичну партію України (об'єднану), а згодом - громадську організацію "Український вибір". З 2019 року він став головою політради та стратегічної ради ОПЗЖ, яка мала неабиякий успіх на парламентських виборах того ж року та сформувала у Верховній Раді другу за чисельністю фракцію після правлячої "Слуги народу". Останніми роками юридична команда Медведчука була настільки впливовою, що в пресі остерігалися критичних згадок про політичну діяльність цього діяча з остраху судових переслідувань. Політики поза очі називали Медведчука "недоторканним" через його особливі стосунки з Путіним.

Євромайдан та обміни полоненими

В деяких українських ЗМІ Медведчука називають причетним до репресій проти мирних демонстрантів на Євромайдані в 2013-2014 роках. Книжка про Медведчука з даними про співпрацю його діда з нацистами під час Другої світової війни і одіозну діяльність самого героя численних політичних скандалів була заборонена судом, але мала велику популярність в Україні. За даними ОБСЄ, Медведчук 2014 року представляв сепаратистів непідконтрольних урядові України "Донецької та Луганської народних республік (ДНР/ЛНР)", виступав за "мирне вирішення конфлікту", але уникав згадок про роль Росії в цій війні.

В опублікованих в українській пресі досьє на Медведчука його називають "кумом Путіна" і комунікатором між офіційним Києвом і господарем Кремля протягом останніх років. Медведчук був учасником обміну в'язнями, яких утримували Росія і "ДНР/ЛНР". В лютому 2021 року Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) України запровадила санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака та, таким чином, припинила мовлення трьох проросійських телеканалів, які йому належать. Пізніше президент України Володимир Зеленський своїм указом схвалив проти Медведчука та його бізнесу з транспортування нафтопродуктів та іншого персональні санкції за підозрою у "причетності до фінансування тероризму".