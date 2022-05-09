Німецька партія "Християнсько-демократичний союз" (ХДС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ХДС". Християнсько-демократичний союз (ХДС) - одна з найбільших політичних партій у Німеччині.

Від Конрада Аденауера, Гельмута Коля до Анґели Меркель: Християнсько-демократичний союз (ХДС) разом зі своєю сестринською партією - баварським Християнсько-соціальним союзом (ХСС) - роками визначали кандидатуру федерального канцлера. У повоєнний час вони знайшли своїх прихильників у лавах католицько-орієнтованих виборців, які прихильно ставляться до центристських ідей. Християнсько-демократичний союз (ХДС) називає себе центристською всенародною партією. За власними даними, ХДС з її "християнсько-соціальним, ліберальним та консервативним корінням" відстоює такі цінності як "свобода, солідарність, рівність". Християнські демократи мають свої осередки на всій території Німеччини за винятком Баварії. У цій федеральній землі діє тісно зв'язаний з ХДС баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС). У Бундестазі обидві політичні сили утворюють міцну спільну фракцію ХДС/ХСС. За кількістю членів ХДС перебуває на другому місці в країні після Соціал-демократичної партії Німеччини.