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Німецька партія "Християнсько-демократичний союз" (ХДС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ХДС". Християнсько-демократичний союз (ХДС) - одна з найбільших політичних партій у Німеччині.

Від Конрада Аденауера, Гельмута Коля до Анґели Меркель: Християнсько-демократичний союз (ХДС) разом зі своєю сестринською партією - баварським Християнсько-соціальним союзом (ХСС) - роками визначали кандидатуру федерального канцлера. У повоєнний час вони знайшли своїх прихильників у лавах католицько-орієнтованих виборців, які прихильно ставляться до центристських ідей. Християнсько-демократичний союз (ХДС) називає себе центристською всенародною партією. За власними даними, ХДС з її "християнсько-соціальним, ліберальним та консервативним корінням" відстоює такі цінності як "свобода, солідарність, рівність". Християнські демократи мають свої осередки на всій території Німеччини за винятком Баварії. У цій федеральній землі діє тісно зв'язаний з ХДС баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС). У Бундестазі обидві політичні сили утворюють міцну спільну фракцію ХДС/ХСС. За кількістю членів ХДС перебуває на другому місці в країні після Соціал-демократичної партії Німеччини.

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні 09.05.2022

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.
Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком

Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком 03.05.2022

Лідер ХДС Мерц заявив, що вражений побаченими руйнуваннями в Ірпені. Під час візиту до Києва він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та мером української столиці Віталієм Кличком.
Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну

Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну 01.05.2022

Лідер опозиції у Німеччині Фрідріх Мерц продемонструє Україні підтримку з боку ФРН. Тим часом Федеральне відомство у кримінальних справах закликало нинішнього голову ХДС відкласти поїздку до Києва.
Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні

Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні 15.04.2022

На думку голови фракції ХДС/ХСС, cвоєю поведінкою канцлер ФРН ставить під загрозу згуртованість усієї спільноти держав щодо Росії.

Меркель не має наміру коментувати свою політику щодо Росії

Меркель не має наміру коментувати свою політику щодо Росії 11.04.2022

Анґела Меркель не висловлюватиметься про свою політику щодо РФ, попри заклики з лав ХДС, заявила її представниця.
Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі

Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі 28.03.2022

За попередніми результатами, переможницею на виборах до ландтагу федеральної землі Саар стала СДПН. Вона обходить ХДС, який очолював уряд регіону з 1999 року.
Німецький політик: Переговори з Путіним щодо України не мають сенсу

Німецький політик: Переговори з Путіним щодо України не мають сенсу 20.03.2022

Переговори щодо України не призведуть до довгострокового миру, "з Путіним миру більше не буде", вважає депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер.
Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України

Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України 03.02.2022

Лідери опозиційного блоку ХДС/ХСС вимагають від канцлера Німеччини Олафа Шольца сформулювати чітку позицію уряду щодо України перед його візитом до Москви. При цьому Росію німецькі консерватори ворогом не вважають.
Головою Християнсько-демократичного союзу обраний Фрідріх Мерц

Головою Християнсько-демократичного союзу обраний Фрідріх Мерц 22.01.2022

Ексочільника фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца обрали новим головою Християнсько-демократичного союзу.

Майбутній лідер ХДС закликав не відключати Росію від системи SWIFT

Майбутній лідер ХДС закликав не відключати Росію від системи SWIFT 16.01.2022

Відключення Росії від SWIFT загрожує "зламати хребет" платіжної системи, заявив Фрідріх Мерц. Цей крок вдарить по Росії, але завдасть помітних збитків і Німеччині як країні-експортеру, попередив політик.
Глава німецького МЗС вважає Північний потік-2 геостратегічним проєктом

Глава німецького МЗС вважає "Північний потік-2" геостратегічним проєктом 28.12.2021

Анналена Бербок не вважає "Північний потік-2" суто економічним проєктом, а заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі закликав послабити залежність Німеччини від газу з РФ.
Главу МЗС ФРН закликали визначити чітку позицію щодо Північного потоку-2

Главу МЗС ФРН закликали визначити чітку позицію щодо "Північного потоку-2" 12.12.2021

"Неможливо уявити, щоб "Північний потік - 2" було введено в експлуатацію, якщо Росія справді нападе на Україну", - вважає один із кандидатів на посаду голови ХДС Норберт Реттґен.
У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду 07.12.2021

СДПН, Зелені та Вільні демократи, які сформують новий уряд ФРН, офіційно підписали угоду, що визначає основні завдання коаліції на найближчі чотири роки.
Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду

Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду 06.12.2021

У новому уряді Німеччини під керівництвом Олафа Шольца буде дотримана гендерна рівність. До його складу увійдуть 16 міністрів - вісім чоловіків і вісім жінок.

Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини 03.12.2021

Анґела Меркель офіційно залишає посаду канцлерки Німеччини, яку вона обіймала 16 років - з 2005 року. DW озирається на "еру Меркель".

У ФРН визнали конституційними жорсткі заходи боротьби з коронавірусом

У ФРН визнали конституційними жорсткі заходи боротьби з коронавірусом 30.11.2021

Конституційний суд Німеччини визнав конституційними комендантську годину та закриття шкіл задля боротьби з COVID-19.

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