Уряд Німеччини хоче легалізувати аборти на ранніх термінах

Спеціальна комісія, сформована урядом Німеччини, представила в понеділок, 15 квітня, в Берліні свої рекомендації щодо легалізації абортів на ранній стадії вагітності. На цей час аборти в Німеччині загалом заборонені і є кримінальним злочином.. Однак покарання не застосовується, якщо вагітність була перервана протягом перших трьох місяців, а вагітна жінка отримала перед цим консультацію. При цьому прямо дозволеним аборт є лише після зґвалтування або в разі загрози життю, фізичному або психічному здоров'ю жінки.

Тепер же урядова коаліція у складі соціал-демократів (СДПН), Зелених і Вільної демократичної партії має намір лібералізувати законодавство про аборти, змінивши відповідні норми, які чинні вже близько 30 років, а свого часу були ухвалені після тривалих і запеклих дебатів.

"Криміналізація абортів стигматизує жінок"

Урядова комісія рекомендувала скасувати положення про принципову незаконність абортів у Німеччині на ранній стадії вагітності - посилаючись на норми німецького конституційного, міжнародного та європейського права. За словами правниці Ліане Вернер (Liane Wörner), яка очолювала відповідну робочу групу в складі комісії, принципова незаконність абортів на ранніх термінах не витримує жодної критики.

До складу комісії, сформованої рік тому, увійшли 18 експертів з різних галузей, зокрема медицини, психології та соціології. Вони дотримуються думки, що граничний термін вагітності, за якого аборти можуть бути легалізовані, повинен обмежуватися моментом, коли плід стає життєздатним, - тобто приблизно з 22-го тижня після початку останньої менструації. Починаючи з цього терміну, аборти повинні, як і раніше, залишатися поза законом, за винятком випадків зґвалтування або в разі загрози здоров'ю вагітної жінки, вважають у комісії.

Депутатка Бундестагу від СДПН Катя Маст (Katja Mast) переконана в тому, що переривання вагітності на ранніх термінах не повинно вважатися кримінальним злочином: "Я вважаю, що регулювання абортів не повинно бути закріплено в Кримінальному кодексі, тому що, на мій погляд, це стигматизує жінок".

Католицька церква не хоче змін

Церкви та громадські організації дуже по-різному поставилися до ініціативи. Приміром, католицький архієпископ Берліна Гайнер Кох (Heiner Koch), який очолює комісію з питань шлюбу і сім'ї при Конференції єпископів Німеччини (DBK), волів би, щоб все залишалося так, як зараз, оскільки, за його словами, при нинішньому положенні "враховуються як потреби матері й турбота про неї, так і захист ненародженої дитини".

Центральний Комітет німецьких католиків (ZdK) розкритикував те, що в разі зміни законодавства зменшиться право на захист ембріона на ранній стадії вагітності.

Об'єднання Pro Familia, навпаки, вітає рекомендації урядової комісії: воно виступає за повну декриміналізацію абортів і скасування обов'язкових консультацій.

Активісти Euro Pro Life, які виступають проти абортів, проводять демонстрацію перед консультаційним центром Pro Familia Фото: Bernd Kammerer/dpa/picture alliance

ХДС/ХСС та АдН проти планів уряду

На політичному рівні опір, як і очікувалося, чинять консерватори. Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) заявив, що реформа загрожує "великим соціальним конфліктом". Представниця баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Доротее Бер (Dorothee Bär) висловила подив тим, що "захист життя ненародженої дитини, очевидно, більше не повинен відігравати жодної ролі".

Читайте також: Європарламент вимагає визнати аборт основним правом

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) також виступила проти лібералізації законодавства, аргументувавши це турботою про життя ненароджених дітей.

Ліва партія ж, навпаки, закликала федеральний уряд скласти на підставі рекомендацій комісії законопроєкт і представити його якомога швидше. Якщо це станеться, то партійний блок ХДС/ХСС, ймовірно, буде заодно з АдН при голосуванні в Бундестазі - проблематична обставина для консерваторів, які намагаються не мати нічого спільного з ультраправими.

Читайте також: Право на аборт у конституції: безпрецедентний крок Франції

Не виключений також варіант, що ХДС або АдН, або навіть обидві ці партії, звернуться до Федерального Конституційного суду з позовом проти законопроєкту про легалізацію абортів. У 1990-х роках ліберальна резолюція Бундестагу про право на аборти вже провалилася в Конституційному суді, тоді в закон було внесено компромісне формулювання, що й досі чинне. Тож, на думку спостерігачів, позов до Конституційного суду проти урядової реформи й зараз цілком може бути успішним.

Заборону на рекламу абортів вже скасували

Федеральний уряд вже реалізував або перебуває в процесі реалізації й інших планів, що стосуються абортів. Вже скасовано так звану заборону на рекламу абортів, параграф 219A Кримінального кодексу, який забороняв німецьким медикам оприлюднювати відомості про методи переривання вагітності.

Читайте також: Верховний суд США поновив дозвіл на піґулки для аборту

Нині на розгляді в Бундестазі перебуває законопроєкт про заборону так званих "тротуарних домагань". Він припускає, що агресивні протести активістів проти абортів поблизу консультаційних центрів, лікарень або лікарських кабінетів, в яких проводяться співбесіди з психологами перед абортами або самі аборти, будуть вважатися порушенням громадського порядку.