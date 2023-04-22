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У США призупинили дозвіл на препарат для аборту
У США тривають суди щодо препарату міфепристон для абортівФото: Erin Hooley/Chicago Tribune/TNS/Abaca/picture alliance
СуспільствоСполучені Штати Америки

Верховний суд США поновив дозвіл на піґулки для аборту

Ольга Журавльова
17 хв. тому

У США зберегли дозвіл на застосування міфепристону для абортів, використання якого напередодні заблокував ультраконсервативний суддя в Техасі. Тим не менше юридична боротьба навколо препарату ще далека від завершення.

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Верховний суд США в п'ятницю, 21 квітня, поки що зберіг доступ до препарату для переривання вагітності - міфепристону, заблокувавши попереднє рішення судів нижчих інстанцій, повідомляє агенція Reuters.

На час, поки триває судовий процес, Верховний суд задовольнив позов міністерства юстиції США, яке просило скасувати тимчасову заборону, видану на початку квітня ультраконсервативним суддею Техасу Метью Качмариком. З колективним рішенням Верховного суду публічно висловили незгоду його судді-консерватори Кларенс Томас і Семюель Аліто.

У Білому домі привітали рішення. "Міфепристон залишається доступним і схваленим для безпечного та ефективного використання, поки ми продовжуємо боротьбу в судах", - йдеться у заяві президента США Джо Байдена.

Наступне слухання в справі про заборону препарату відбудеться в одному з окружних апеляційних судів 17 травня. Сторона, яка програє, може подати апеляцію до Верховного суду.

Адміністрація Байдена виступає за широкий доступ до піґулки в той час, коли у різних штатах, очолюваних республіканцями, запроваджують дедалі більше обмежень на переривання вагітності після того, як у червні 2022 року Верховний суд скасував конституційне право на аборт. Автором цього рішення був Аліто.

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Дискусії про аборт у США

Після того як Верховний суд США скасував ухвалу 1973 року, яка визнала конституційним право на аборт, питання переривання небажаної вагітності має вирішуватись на рівні законодавства кожного зі штатів. Оскільки консервативні штати забороняють або різко обмежують аборти, використання спеціальних препаратів все частіше стає предметом дискусій у країні.

За даними Інституту Гутмахера, що спеціалізується на питаннях репродуктивного здоров'я, понад половина всіх абортів у США робляться медикаментозним способом. За оцінками Управління продовольства та медикаментів США, 5,6 мільйона американок скористалися міфепристоном для переривання вагітності з моменту його схвалення понад два десятиліття тому.

Соціологічні опитування неодноразово показували, що переважна більшість американців підтримують постійний доступ до безпечних абортів, нагадує агентство AFP.

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