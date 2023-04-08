У США призупинили дозвіл на препарат для аборту

Ультраконсервативний суддя в Техасі призупинив виданий понад 20 років тому дозвіл на застосування міфепристону для абортів. Генпрокурор США пообіцяв оскаржити вердикт.

Федеральний окружний суддя Метью Качмарик у місті Амарілло (штат Техас) тимчасово призупинив дію виданого понад 20 років тому дозволу на застосування лікарського засобу міфепристон, який використовують для медикаментозного аборту. Рішення ухвалено в п'ятницю, 7 квітня.

Суддя, який відомий ультраконсервативними поглядами, розглянув позов противників абортів проти Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA). На думку Качмарика, видаючи дозвіл на застосування препарату, FDA применшило побоювання щодо його безпеки та проігнорувало можливі ризики при його вживанні.

Незабаром після постанови інший федеральний суд у штаті Вашингтон ухвалив протилежне рішення, зазначивши, що схвалення абортивної таблетки не може бути відкликано в 17 штатах. Очікується, справу можуть передати на розгляд до Верховного суду (ВС) США, де більшість суддів дотримуються консервативних поглядів, зазначає агентство AFP.

Генпрокурор США оскаржить рішення суду в Техасі

Постанова Качмарика має набути чинності через сім днів. У цей термін її ще можна оскаржити. Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що адміністрація під керівництвом президента США Джо Байдена продовжить підтримувати репродуктивну свободу. А генеральний прокурор США Меррік Гарланд уже повідомив, що оскаржить вердикт.

Міфепристон - синтетичний стероїдний лікарський засіб. Він використовується для медикаментозного аборту, найчастіше - у комбінації з мізопростолом. До недавнього часу міфепристон у США міг відпускатися тільки низкою аптек поштою або спеціально сертифікованими лікарями і клініками, але нещодавно правила щодо його доступності послабили.

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Мізопростол також можна використовувати для аборту без поєднання з іншими засобами. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує цю процедуру, якщо міфепристон недоступний. За даними Інституту Гутмахера, що спеціалізується на питаннях репродуктивного здоров'я, більш ніж половина всіх абортів у США робляться медикаментозним способом.

Верховний суд США скасував конституційне право на аборт

Верховний суд США 24 червня 2022 року скасував постанову у справі "Роу проти Вейда" 1973 року, що визнала конституційним право на аборт. У зв'язку з цим питання переривання небажаної вагітності має вирішуватися на рівні законодавства кожного зі штатів.

Оскільки консервативні штати забороняють або різко обмежують аборти, використання спеціальних препаратів дедалі частіше стає в Сполучених Штатах предметом дискусій. Низка американських законодавців-демократів піддали критиці рішення ВС. Серед них - Ненсі Пелосі, яка обіймала посаду спікера Палати представників Конгресу США. Вона звинуватила республіканців у спробах домогтися повної заборони на аборти в Сполучених Штатах. Багато представників Республіканської партії, навпаки, вітали постанову ВС.

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Президент США Джо Байден назвав рішення Верховного суду "трагічною помилкою". Воно ґрунтується на "екстремальній ідеології" і "позбавило жінок у США конституційного права", наголосив Байден. "Здоров'я і життя жінок цієї країни тепер перебувають під загрозою", - застеріг глава держави.