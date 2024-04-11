Європарламент вимагає визнати аборт основним правом

Євродепутати схвалили закріплення права на аборт у Хартії основних прав ЄС. Зміни будуть внесені, якщо країни ЄС підтримають їх одноголосно.

Європейський парламент підтримав включення права жінок на аборт до Хартії основних прав Європейського Союзу. У четвер, 11 квітня, за відповідну резолюцію проголосували 336 євродепутатів (163 були проти, ще 39 утрималися).

У документі йдеться, що право людини на фізичне самовизначення, а також на вільний, поінформований, всеосяжний і загальний доступ до сексуального і репродуктивного здоров'я, включно з правом на безпечні та легальні аборти, має бути занесене до Хартії основних прав ЄС.

Однак для набуття чинності потрібно, щоб всі країни-члени ЄС схвалили зміни одноголосно.

Ініціативу вже розкритикувала Комісія Єпископських конференцій Євросоюзу (COMECE), заявивши, що право на життя "є наріжним каменем усіх інших прав людини", а сприяння абортам веде "в напрямку, протилежному дійсній підтримці жінок та їхніх прав".

У Польщі обговорюють лібералізацію закону про аборти

Сьогодні парламент Польщі розпочав дебати про можливу лібералізацію закону про переривання вагітності. Легалізація абортів, практично повністю заборонених попереднім урядом, стала однією з передвиборних обіцянок нинішнього прем'єр-міністра Дональда Туска.

Поки що виконати цю обіцянку новому уряду не вдалося. Лібералізація закону залишається під питанням через розбіжності в коаліції.

Згідно з постановою Конституційного суду Польщі від 2020 року, аборт у країні дозволяється лише в разі вагітності, що настала після зґвалтування або інцесту, а також якщо життя вагітної жінки перебуває в небезпеці. Попри це, польські ЗМІ неодноразово повідомляли про відмову лікарів робити аборт жертвам зґвалтувань, зокрема неповнолітнім. Крім того, аборт у Польщі вважається незаконним, навіть якщо плід має серйозні відхилення від норми.

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