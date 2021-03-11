Зеленський підписав закон про деолігархізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України, опублікованому в п'ятницю, 5 листопада.

Як зазначає пресслужба президента, закон було розроблено на виконання ключового завдання державної політики: забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Зазначається, що закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу привілейованих інтересів в економічному житті України.

Коментуючи підписаний закон, Зеленський у своєму Telegram-каналі заявив, що тепер у людей, яких називають олігархами, два шляхи - стати чесним бізнесом або грати за старими правилами й розпочати "чорну" сторінку своєї історії. Зеленський також наголосив, що для цих людей Україна була "ресурсною базою", державний бюджет - джерелом прибутку, а державний інтерес України - "незнайомими, смішними словами". Президент висловив переконання, що підписаний ним сьогодні закон докорінно це змінить.

Про що йдеться у законі

Президентський закон про деолігархізацію Верховна Рада ухвалила 23 вересня. Пізніше комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся з проханням переголосувати документ у зв'язку з виниклою юридичною колізією. Лише на засіданні 3 листопада народні депутати змогли усунути неузгодженості.

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Документ визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів США).

Також закон передбачає створення реєстру олігархів. Підставою для внесення до нього має бути рішення Ради національної безпеки і оборони. Вона формуватиме і вестиме реєстр, а також забезпечуватиме доступ до нього. Водночас внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій чи бути покупцями у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

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Як зазначається в тексті закону, оприлюдненому на сайті парламенту, він набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування, і вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності. При цьому закон втрачає чинність через 10 років з дня його введення в дію.

Венеціанська комісія розбрату

Перед другим читанням закону про деолігархізацію тодішній спікер парламенту Дмитро Разумков через ймовірну невідповідность Конституції України направив документ на розгляд Венеціанської комісії - дорадчого органу Ради Європи, який надає висновки про відповідність законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

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Намагання надіслати до Венеціанської комісії неостаточний варіант закону стало однією з причин відставки Разумкова з посади голови парламенту. Разумкова жорстко розкритикували глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та сам Зеленський, якийпообіцяв відправити текст закону на розгляд комісії після його підписання.

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