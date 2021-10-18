Зеленський пообіцяв надіслати закон про олігархів до Венеціанської комісії

Україна відправить на розгляд Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) закон про деолігархізацію після його підписання. Про це у неділю, 17 жовтня, в ефірі українського телеканалу ICTV повідомив президент України Володимир Зеленський.

У вересні тодішній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що відправив даний законопроєкт до Венеціанської комісії після його ухвалення у першому читанні. За словами українського президента, голова комісії Джанні Букіккіо був "досить здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання". Зеленський розкритикував дії Разумкова. "Це був політичний крок, вважаю, дрібний і помилковий", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

Президент розповів, що в телефонній розмові він особисто пообіцяв Джанні Букіккіо, що українська сторона відправить на розгляд комісії уже підписаний законопроєкт. Водночас він не уточнив, коли збирається підписати цей документ.

На підпис президенту закон відправляє голова Верховної Ради. Як заявив українським ЗМІ ексспікер Ради Разумков, закон про олігархів має підписати саме він, а не новообраний голова парламенту Руслан Стефанчук.

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Про що йдеться у законі про деолігархізацію

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію 23 вересня. До парламенту його вніс саме президент. Закон визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів США).

Також закон передбачає створення реєстру олігархів. Підставою для внесення до нього має бути рішення Ради національної безпеки і оборони. Вона формуватиме і вестиме реєстр, а також забезпечуватиме доступ до нього. Водночас внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій чи бути покупцями у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

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