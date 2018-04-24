Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
"Легше вірити в Бога, ніж у сімейного лікаря, хоча з першим ми не підписували декларацій", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.
У той час як на невеликому канарському острові Ла-Пальма одні рятуються втечею від вулкана, інші літають туди як туристи-гаффери. Острів - між трагедією та туризмом.
Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Після майже 40-річної паузи шведський гурт повернувся з новим альбомом "Voyage" та віртуальним концертним шоу. Чи зможе ABBA знову завоювати симпатії фанів?
Шведська четвірка випустила новий альбом "Voyage" після 40-річної перерви. Навесні 2022 року культова група має виступити із віртуальним шоу в Лондоні.
21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.
Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
Понура пора приходить на заміну сонячному жовтню. Однак дерева ще не скинули своїх святкових шат. Насолоджуйтеся разом з нами яскравими фарбами німецької осені!
У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає своє 75-річчя. Ми вирішили показати унікальні фотографії з проєкту ЮНІСЕФ, які зробив Девід Сеймур. На світлинах - діти повоєнної Європи.
Deutsche Welle та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв українських та німецьких авторів до 100-річчя Пауля Целана.
До Дня української писемності та мови Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен декламує вірш українською мовою.
Такими ви ще ніколи не бачили Бранденбурзькі ворота: знаменита туристична принада Берліна упродовж 24 годин за усього 20 секунд!
Моґлі - не зовсім звичайна кішка. Вона подорожує на мотоциклі зі своїм власником Мартіном. В дорозі вони вже чотири роки. Дивіться самі!
"Ми також впливали на світові культури - а не просто постачали їм якісний біологічний матеріал", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
"Не з нашої волі відкрився другий - антиковідний - фронт", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Поради від ведучого DW
Від Ваттового моря до паломницької церкви у Вісі, від Ахенського собору до парку Мускау.
Культурний центр Німеччини в Україні.
Отримуйте незалежну інформацію українською мовою щодо головних тем в Україні та світі на Ваш смартфон, планшет або новий Apple Watch.
На тлі рекордного сплеску COVID-19 уряд Австрії планує ввести загальнонаціональний локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Їм заборонять виходити з дому без нагальної потреби.
Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
Україна готова обговорити офіційну пропозицію щодо залучення до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні у разі її надходження від ЄС, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
На полігоні "Гозький", що у Гродненській області Білорусі, проводиться висадка спільного повітряного десанту збройних сил Білорусі та Росії.
Причиною звільнення Олександр Ткаченко назвав рішення уряду відокремити Держкіно від мінкульту. Міністр також розкритикував бюджет на галузь культури на 2022 рік.
Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.
У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.
Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
© 2021 Deutsche Welle |
Захист даних |
Legal notice |
Contact
| Мобільна версія