Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС (11.11.2021)

Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.