Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама
Реклама
Реклама

Лариса Денисенко: Природний відбір і "на все воля Божа"

Українська письменниця Лариса Денисенко

"Легше вірити в Бога, ніж у сімейного лікаря, хоча з першим ми не підписували декларацій", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.  

Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо?

Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо?

Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.  

Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом

Вулканічний попіл вкрив будинки внаслідок виверження вулкана на Ла-Пальмі

У той час як на невеликому канарському острові Ла-Пальма одні рятуються втечею від вулкана, інші літають туди як туристи-гаффери. Острів - між трагедією та туризмом.  

Гурт ABBA випустив новий альбом

Фотогалерея

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.  

Гурт ABBA: повернення десятиліття (фотогалерея)

Легендарний гурт ABBA випустив новий альбом

Після майже 40-річної паузи шведський гурт повернувся з новим альбомом "Voyage" та віртуальним концертним шоу. Чи зможе ABBA знову завоювати симпатії фанів?  

Гурт ABBA повернувся з новим альбомом через 40 років

Шведський гурт ABBA, 1974 рік

Шведська четвірка випустила новий альбом "Voyage" після 40-річної перерви. Навесні 2022 року культова група має виступити із віртуальним шоу в Лондоні.  

Кадр з фільму Спенсер, Венеційський кінофестиваль

Фотогалерея

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.  

Чарівна осінь. Куди відправитись у пішохідну подорож восени (фотогалерея)

Куди відправитись у пішохідну подорож восени (фотогалерея)

Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.  

Золота осінь у Німеччині (фото)

Золота осінь у німецькому місті Ессені

Понура пора приходить на заміну сонячному жовтню. Однак дерева ще не скинули своїх святкових шат. Насолоджуйтеся разом з нами яскравими фарбами німецької осені!  

Фотографії Девіда Сеймура. Проєкт Children of Europe

Фотогалерея

Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни

У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає своє 75-річчя. Ми вирішили показати унікальні фотографії з проєкту ЮНІСЕФ, які зробив Девід Сеймур. На світлинах - діти повоєнної Європи.  

Пауль Целан

Досьє До 100-річчя Пауля Целана: есеї

Deutsche Welle та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв українських та німецьких авторів до 100-річчя Пауля Целана.  

Дивитись відео 00:57

Українська поезія з вуст німецької посолки

До Дня української писемності та мови Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен декламує вірш українською мовою.  

Бранденбурзькі ворота у Берліні (09.11.2021)

Такими ви ще ніколи не бачили Бранденбурзькі ворота: знаменита туристична принада Берліна упродовж 24 годин за усього 20 секунд!  

Кішка, яка подорожує світом на мотоциклі (05.11.2021)

Моґлі - не зовсім звичайна кішка. Вона подорожує на мотоциклі зі своїм власником Мартіном. В дорозі вони вже чотири роки. Дивіться самі!  

Наталя Линтварьова та Антон Чехов - малюнок Анатолія Бєлова

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш, або Про муз Чехова і довгу дорогу з Бад-Емсу

"Ми також впливали на світові культури - а не просто постачали їм якісний біологічний матеріал", - Оксана Забужко, спеціально для DW.  

Реклама
Українська письменниця Олена Стяжкіна

Авторська колонка

Олена Стяжкіна: Ті самі дорослі люди

"Не з нашої волі відкрився другий - антиковідний - фронт", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.  

DW App - у курсі всіх головних новин

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Отримуйте незалежну інформацію українською мовою щодо головних тем в Україні та світі на Ваш смартфон, планшет або новий Apple Watch.  

інші

Новини

A health care worker reacts after receiving the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine as the country begins vaccinations against coronavirus disease, at the Hospital Favoriten in Vienna, Austria December 27, 2020. REUTERS/Lisi Niesner

COVID-19: Австрія запровадить локдаун для невакцинованих

На тлі рекордного сплеску COVID-19 уряд Австрії планує ввести загальнонаціональний локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Їм заборонять виходити з дому без нагальної потреби.
Eine Werbetafel mit Logo des ukrainischen Turbinenherstellers Motor Sich / Motor Sitsch in Saporischschja. Foto: Thomas Scholz/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

"Мотор Січ" вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників

Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол України в Німеччині розкритикував пропозицію щодо мігрантів з Білорусі

Україна готова обговорити офіційну пропозицію щодо залучення до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні у разі її надходження від ЄС, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

6650478 13.09.2021 The Zapad-2021 joint Russian-Belarusian military drills are held at the Mulino training ground in Nizhny Novgorod region, Russia. Alexey Kudenko / Sputnik

Білорусь проводить спільні з РФ військові навчання біля кордону з ЄС

На полігоні "Гозький", що у Гродненській області Білорусі, проводиться висадка спільного повітряного десанту збройних сил Білорусі та Росії.
інші

Культура

KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 10, 2020 - Chair Oleksandr Tkachenko heads the meeting of the Verkhovna Rada Committee on Humanitarian and Information Policy, Kyiv, capital of Ukraine. The committee has reached a decision to set clear legal grounds for the access of law enforcement agencies to the sources of information of journalists. |

"Не мої цінності": міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

Причиною звільнення Олександр Ткаченко назвав рішення уряду відокремити Держкіно від мінкульту. Міністр також розкритикував бюджет на галузь культури на 2022 рік.
ARCHIV 2014+++++Stadtansicht von Amsterdam, hier die Leuchtreklame an der Fassade eines Hauses in der Altstadt mit dem Eingang zu einem Coffeeshop, aufgenommen am 28.04.2011. Foto: Soeren Stache BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/S. Stache

Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо?

Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.
Das ist Video-Blog-Bildschirmschoner. Vlog heißt Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi. Dies ist die 35. Folge Das Bier in Deutschland. Alle Fotos wurden vom Video-Blog-Autor Mykhailo Malyi gemacht. Copyright DW/ Malyi M.

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Das ist Video-Blog-Bildschirmschoner. Vlog heißt Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi. Dies ist die 35. Folge Das Bier in Deutschland. Alle Fotos wurden vom Video-Blog-Autor Mykhailo Malyi gemacht. Copyright DW/ Malyi M.

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (01.10.2021)

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

інші

Відео

Fliegenpilz (Amanita muscaria), Fruchtkoerper im Wald, Deutschland, NRW, Ruhrgebiet, Castrop-Rauxel | fly agaric (Amanita muscaria), fruiting bodies in a forest, Germany, North Rhine-Westphalia, Ruhr Area, Castrop-Rauxel

Як гриби можуть врятувати планету (12.11.2021)

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021)

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021)

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
інші

Фотогалереї

U.S. commander Thomas Stafford and docking module pilot Deke Slayton participate in a toast to a successful docking. The tubes have the labels of famous Russian vodka brands, but actually contained borscht, a beet soup.

Сім фактів з життя астронавтів

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Schrammsteine in der Sächsischen Schweiz, Sachsen - mountain Schrammsteine in Saxon Switzerland in autumn, Germany

Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі

Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
A motorist reacts as she is pictured after refuelling a car with petrol at a Shell petrol station in Fleet, west of London on September 26, 2021. - Britain's transport secretary Grant Shapps on Sunday accused lorry industry representatives of helping to spark petrol panic-buying, as he defended a U-turn on post-Brexit immigration policy to ease an escalating supply crisis. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Фоторепортаж: Дефіцит бензину у Великобританії

Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.
інші

Європа

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
A Polish soldier instals barbed wire on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Polish Defence Ministry, November 9, 2021. Irek Dorozanski/DWOT/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

"Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини

Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics spricht am 26.01.2015 bei der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС (11.11.2021)

Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
інші

Україна