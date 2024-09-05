Німецька реперка встановила рекорд із хітом про спортзал

На рахунку у зірки німецького YouTube і виконавиці репу Ширін Дейвід чимало синглів, які лідирували в хіт-парадах. Цього літа її нова пісня стала найпопулярнішою в Німеччині і не тільки.

Невигадливу пісеньку про фітнес-студію та струнку фігуру у виконанні німецької реперки та зірки соцмереж Ширін Дейвід (Shirin David) офіційно можна назвати головним хітом цього літа в Німеччині. За даними компанії GfK Entertainment, уже п'ять тижнів поспіль композиція Bauch Beine Po ("Живіт-ноги-сідниці"), реліз якої відбувся наприкінці липня, очолює німецький хіт-парад синглів.

Після техно-реміксу Mädchen auf dem Pferd ("Дівчинка на коні") діджея Луки-Данте Спадафори (Luca-Dante Spadafora) 2023 року та танцювального шлягеру Layla дуету DJ Robin & Schürze 2022 року в Німеччині це третій поспіль літній хіт німецькою мовою, що посідає першу сходинку - і перший німецькомовний літній хіт у виконанні жінки.

Популярність Bauch Beine Po не обмежується Німеччиною. В Австрії сингл також очолює хіт-парад, а в Швейцарії він посідає третє місце. Загалом у трьох країнах його вже завантажили понад 30 мільйонів разів. У такому успіху цієї пісні фахівці не бачать нічого дивного. У GfK зазначають, що в її формулі є все, що є типовим для літніх шлягерів: текст, який можуть співати всі, мотив, який легко запам'ятовується і створює позитивний настрій, а також ритм, що запрошує потанцювати. Ефект віральності також відіграє важливу роль - у Tiktok багато хто, включно з берлінським гуртом Culcha Candela, повторює хореографію з відеокліпу Ширін Дейвід.

Безперечний хіт - спірний текст

Однак, попри беззаперечну першість у хіт-параді, з текстом пісні не все так однозначно. Рядки "Йди у зал і худни. [...] Будеш красунею, всі будуть на тебе дивитися" викликали в Німеччині дискусію. І поки одні бачать у них тонку іронію, інші вважають сингл прославлянням стрункого, натренованого тіла на противагу бодіпозитиву.

"Я не доступна в офісі, мені не дзвони. Це естетика чистої дівчини, б'юті-програма. Я розумна, але блондинка і суперсексуальна", - на думку критиків, у відеокліпі, де 29-річна реперка з перебільшеним сексапілом виконує фітнес-вправи, бракує матерії для прочитання між рядків. А івенти, що супроводжують реліз синглу, вказують на те, що у Ширін у пріоритеті фітнес і схуднення. Так, вона запостила рецепт матча-лате і організувала спільно з фітнес-студією курс для обраних. Однак не варто забувати, що Ширін здобула популярність насамперед завдяки YouTube і добре володіє мистецтвом самомаркетингу.

Зірка німецького YouTube і не новачок у хіт-парадах

Реп- і хіп-хоп-виконавиця Ширін Дейвід, справжнє ім'я якої Барбара Ширін Давідавічус (Barbara Schirin Davidavicius), народилася в Гамбурзі, перші роки життя провела в Литві, звідки родом її мати. З дитинства вона цікавилася балетом, музикою та акторською майстерністю. У 2014 році Ширін Дейвід відкрила свій YouTube-канал, у якого сьогодні майже 2,9 мільйона підписників і міцна позиція в топ-100 найуспішніших німецьких YouTube-каналів. Через п'ять років вийшов і одразу став лідером продажів її дебютний альбом Supersize, а Ширін стала першою німецькою виконавицею хіп-хопу, яка домоглася такого результату.

Восени 2023 року було організовано її перше турне Німеччиною, Австрією та Швейцарією. Ширін Дейвід також часто можна побачити в популярних німецьких розважальних телепрограмах. Серед іншого, вона входила разом із засновником дуету Modern Talking Дітером Боленом (Dieter Bohlen) до журі шоу "Німеччина шукає суперзірку" і була наставницею в кастинг-проєкті The Voice of Germany (аналог українського "Голосу країни"). Низку пісень Ширін створено в кооперації з відомими німецькими реперами. А наприкінці 2023 року Ширін випустила разом із німецькою королевою шлягерів Гелене Фішер (Helene Fischer) ремікс її хіта Atemlos durch die Nacht, який став найпопулярнішим синглом у Німеччині.

Ширін Дейвід поряд із братами Каулітц, учасниками гурту Tokio Hotel, у 2023 році входила до числа наставників у кастинг-шоу The Voice of Germany Фото: Frederic Kern/Geisler/picture alliance

Bauch Beine Po - вже сьома за рахунком композиція Ширін Дейвід на верхівці хіт-параду - досі, за інформацією GfK Entertainment, ще жодній соло-виконавиці не вдавалося піднятися так високо з такою кількістю синглів.

Компанія GfK Entertainment складає щотижневі німецькі музичні хіт-паради. Вони покривають 90 відсотків усіх продажів, включно з роздрібною торгівлею та цифровими завантаженнями, і є основним барометром успіху для музичної індустрії, ЗМІ та меломанів.