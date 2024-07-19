Історію Олімпіади німецьким дітям розкажуть українці

У середу, 17 липня, у продаж у Німеччині вийшла ілюстрована книга, або віммельбух (німецькою - Wimmelbuch), під назвою "Олімпія!" (Olympia!). Приурочений до початку літніх Олімпійських ігор у Парижі випуск цієї книги стояв під питанням - через війну в Україні. З 26 липня до 11 серпня в Парижі за медалі в 32 видах спорту боротимуться 10,5 тисячі атлетів із 206 країн світу.

Війна в Україні поставила під питання вихід книги про Олімпіаду

Чому історію Олімпійських ігор німецьким дітям розповідають українські автори? У німецькому видавництві Moritz-Verlag на запит DW відповіли: "Ми не робили замовлення на книжку, вона була нам запропонована на умовах ліцензії. Нас переконали зміст і реалізація. Чи народжується книжка в Україні, в Англії чи Кореї, для нас це не має вирішального значення. Йдеться насамперед про зміст, чи розповідає книжка про щось, що цікавить дітей".

Отже, ідея публікації такої книжки про історію Олімпійських ігор зародилася в Україні. Її авторки-українки Ірина Тараненко та Марія Воробйова протягом кількох місяців збирали найрізноманітніші факти про Олімпіаду. Ілюстрації до книги виконала студія графічного дизайну з Києва. "Це був екстремальний захід", - заявив Маркус Вебер (Markus Weber) з видавництва Moritz-Verlag у Франкфурті-на-Майні інформаційному агентству KNA. "Нам довелося жити з невпевненістю в тому, чи справді все вдасться, чи атаки дронів зупинять цей проєкт", - ці думки, які не давали спокою німецькому видавцеві неодноразово за останні місяці, знову з'явилися, коли він побачив страшні кадри зруйнованої дитячої клініки "Охматдит" в Києві. Тепер Маркус Вебер може з полегшенням зітхнути: проєкт із випуском книжки завершився успіхом.

Обкладинка книги "Olympia!". Автори: Ірина Тараненко та Марія Воробйова Фото: Moritz-Verlag

Як наголосили DW у видавництві, українським авторкам найкраще вдалося показати літні Олімпійські ігри в усьому їхньому розмаїтті. При цьому увагу було сфокусовано не лише на спорті. Складно було зробити краще, ніж це зробили українські авторки, підкреслюють у видавництві, цю книжку просто хочеться читати далі, бо в ній багато несподіваного і вже забутого. Сподобалося німецьким колегам і графічне виконання, яке вловило взаємозв'язок між спортом, духом часу та суспільно-політичними обставинами.

У книжці є темні сторінки з історії літньої Олімпіади

Книжка в картинках на 80 сторінках розповідає історію літніх Олімпійських ігор. Її повна назва: "Олімпія! Захопливі моменти. Особливі історії". Це не просто розповідь про рекорди та досягнення окремих спортсменів і збірних на Олімпійських іграх, а й дуже змістовні історії навколо Олімпіади. Кожній окремо взятій Олімпіаді або, якщо бути точнішим, місцю її проведення, присвячено розворот у книжці, формат якої 28 х 37,5 сантиметра: від перших Олімпійських ігор в Афінах 1896 року до літньої Олімпіади-2020 в Токіо, яка через пандемію COVID-19 відбулася в 2021 році. Майбутнім змаганням - XXXIII літнім Олімпійським іграм у столиці Франції Парижі - в публікації вже заготовлено місце: після завершення Олімпіади через QR-код, розміщений у книжці, можна буде завантажити додаткову сторінку. З віртуального в друкований формат ця сторінка перейде вже під час другого видання книжки, пояснив очільник франкфуртського видавництва.

Інформація про Олімпіаду-2024 з'явиться вже в наступному виданні, а поки що книжка знайомить з історією літніх Олімпійських ігор у Парижі, які відбулися рівно 100 років тому Фото: Moritz-Verlag

Цільова аудиторій цієї книжки в картинках - не тільки діти, а й дорослі. Однак і ті, й інші, напевно, неабияк здивуються, коли виявлять, що спорт зовсім не обов'язково посідає центральне місце в оповіданні. На початку книги представлено найвідоміших олімпійців та їхні рекорди. У центрі уваги стоять часом смішні, часом кумедні історії. Вони розповідають про олімпійців з іншого ракурсу: олімпійське "золото" всупереч хворобі, медалі за літературу і мистецтво, бунт ватерполістів, перші трансгендерні спортсмени... На початку вказано роки та місця проведення літніх Олімпійських ігор. Трьом літнім Олімпіадам, скасованим через війни, у Берліні (1916 рік), Гельсінкі (1940 рік) і Лондоні (1944 рік), присвячено окремі розділи. За словами видавця з Франкфурта-на-Майні, "вони ілюстровані в похмурій колірній гамі". Читач знайде тут сумні історії про спортсменів, яким довелося піти воювати, але є й історії про надію, прощення та мир. Для самого Вебера цей сильно пов'язаний з Україною проєкт є сигналом і "справою серця". Тому для німецького видавництва було важливо, "щоб книга була перекладена безпосередньо з української, а не через англійську версію".

Олімпіади в Мюнхені та Москві на сторінках книги в картинках

Що стосується Олімпіади в Москві, то видавець розумів, що зміст не може бути упередженим. "Тому нас особливо цікавила сторінка з Іграми 1980 року в Москві", - підкреслює Вебер в інтерв'ю агентству KNA. "Звичайно, ми були уважні під час редагування, щоб виявити можливі пасажі тенденційного змісту, особливо на сторінці Ігор 1980 року в Москві. Тут у центрі уваги - допінг і дефіцит продуктів харчування. Ми вважаємо, що це доречно". На думку видавця, у книжці наводиться нейтральна точка зору. З особливою ретельністю видавництво вивчило і розворот про літні Олімпійські ігри в Мюнхені 1972 року. "Українські графічні дизайнери в зображеннях захоплення палестинськими терористами ізраїльської команди, що призвело до загибелі людей, використали американські кадилаки, аби показати поліцейські автомобілі. Це ми повернули з позначкою, що тоді поліція переважно їздила на автомобілях марки Audi 80", - каже німецький видавець. Тож у підсумковій версії читач знайде типові для того часу зелено-білі автомобілі німецької поліції.

Розворот сторінки в книзі "Olympia!", де розповідається про літні Олімпійські ігри в Мюнхені 1972 року Фото: Moritz-Verlag

Книжка "Olympia!" вагою майже в кілограм і в прямому сенсі доволі важка для юного читача. Видавництво рекомендує її для віку від одного до дев'яти років. Трагічні та страшні події, що відбувалися в місцях проведення літніх Олімпіад, не були упущені авторами, але тим яскравіше постають світлі сторінки історії Олімпійських ігор. Як і в будь-якої медалі, в олімпійської - теж два боки.

Яке послання у цієї книги? "А це важливо, щоб у книги було послання? У цій книжці 700 маленьких історій, які показують світ спорту і суспільство в певний час. Наша мета полягає в тому, щоб дітям подобалося брати до рук книжку, тому що вони читають історію, яка їх надихає, захоплює, і щоб вони мали гарний досвід читання. Ця книжка розповідає дітям усе про Олімпійські ігри і про те, як вони змінилися за останні 130 років", - відповіли DW у видавництві. У ньому також наголосили, що йдеться все-таки не просто про книжку в картинках. Це книжка із сильною візуалізацією та багатою ілюстрацією. Книжки в картинках, віммельбухи, - здебільшого для дуже маленьких дітей.

У видавництві з Франкфурта-на-Майні наголошують, що Олімпійські ігри, як показує ця книжка, завжди потрібно читати в політичному контексті, відсилаючи до таких подій, як бойкот Олімпіади в Москві та в Лос-Анджелесі, напад на ізраїльську делегацію в Мюнхені. "Водночас протягом 130 років вони являють собою особливе середовище зі своїми цінностями, ідеалами і традиціями. Але й вони змінюються і реагують на соціальні зміни: більше прав для жінок, нові види спорту тощо", - наголосили у видавництві.