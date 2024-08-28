Німці їдуть до Швейцарії

Швейцарія залишається країною, до якої найчастіше переїжджають жити з Німеччини. Але нова статистика свідчить про зростаючу популярність ще однієї країни.

Високі зарплати, відносно низькі податки, - Швейцарія славиться високим рівнем життя і зберігає привабливість для німців, які вирішують залишити Німеччину і жити та працювати в іншій країні.

Як повідомило в понеділок, 26 серпня, німецьке Федеральне статистичне відомство, на початку 2023 року у Швейцарії у майже 316 тисяч громадян ФРН було зареєстровано постійне місце проживання. Порівняно із ситуацією попереднього року, кількість німецьких експатів у цій країні зросла на 1,5 відсотка, або на близько 4670 осіб.

Німецькомовні країни затребувані у німців

Популярність Швейцарії серед німців зростає протягом багатьох років. Іншою країною, якій жителі Німеччини віддають перевагу для еміграції, є Австрія. Там у 2023 році проживали 225 тисяч німців, і приріст у 8280 осіб навіть помітніший, ніж у Швейцарії - на 3,7 відсотка. Географічна близькість цих двох німецькомовних країн і відсутність мовних бар'єрів полегшують зміну місця проживання для німців, як зазначають статистики.

За межами німецькомовного простору в Європі найпопулярнішою країною проживання серед громадян Німеччини була Іспанія - майже 126 тисяч осіб на початку 2023 року. Однак це число порівняно з попереднім періодом скоротилося майже на 12 відсотків.

Читайте також: Як переїхати жити до Німеччини до дітей або подружжя

Німці та дані щодо громадянства

Швейцарія також є країною, що лідирує за кількістю випадків видачі громадянства вихідцям з Німеччини. За даними Федерального статистичного відомства ФРН, у 2022 році громадянами Швейцарії стали майже дев'ять тисяч німців - за останні роки це рекорд.

На другому місці за частотою видачі громадянства німцям перебуває Швеція, за нею йде Франція - 1320 і 420 осіб відповідно. Однак кількість німців, які взяли громадянство однієї з цих країн, останніми роками дещо скоротилася.