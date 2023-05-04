"Тут краще, ніж в Італії": як італійка вчить українську

Вікторія Покатілова

03.05.2024 3 травня 2024 р.

Італійка Карла Піццоланте знімає тікток про свій прогрес у вивченні української мови та про життя і бізнес в Україні. Чому жінка залишається в Києві з сином попри війну? І чому українська мова для неї така важлива? Дивіться у відео DW.