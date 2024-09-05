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КультураНімеччина

Як Бетховен допомагає проти самотності

Лена Шмітц
5 вересня 2024 р.

Від класики до електронної музики. Бетховенський фестиваль цього року надає простір для експериментів зі спадщиною великого німецького композитора - і запрошує бути разом.

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Бетховенський фестиваль знову об'єднує знаменитих музикантів і молоді таланти
Бетховенський фестиваль знову об'єднує знаменитих музикантів і молоді талантиФото: Stephan Klein

У німецькому Бонні - на батьківщині Людвіґа ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) - 5 вересня відкривається Бетховенський фестиваль. Цього року девіз традиційного свята, присвяченого спадщині великого німецького композитора, звучить так: "Один з одним" (Miteinander). У його програмі - понад 80 концертів, семінарів, подіумних дискусій та інших івентів, що об'єднують любителів музики.

Від класики до техно - Бетховен об'єднує

"Нам потрібні простори для обміну думками, для зустрічей. Можливостей проводити час на самоті й так достатньо, - наголошує Стівен Вальтер (Steven Walter), художній керівник Бетховенського фестивалю. - Музика не є самоціллю в мистецтві. Архаїчним чином вона об'єднує людей".

Ця ідея знайшла втілення вже в концерті-відкритті, що відбудеться 6 вересня і на якому разом виступлять два протилежно різних ансамблі: віртуози Камерної академії Потсдаму під керівництвом диригента Еліма Чан та гамбурзький бенд Meute з 11 маршових барабанщиків та сурмачів, які експериментують із техно та хаус-музикою.

Гамбурзький ансамбль Meute
Гамбурзький ансамбль MeuteФото: shotbywozniak

Солістом вечора буде висхідна зірка фортепіанного мистецтва з Грузії Георгій Гігашвілі - у його виконанні прозвучать варіації до "Героїчної" симфонії Бетховена. "Свобода - головна причина моєї любові до фортепіано, - зазначає в інтерв'ю DW 24-річний музикант, відомий на своїй батьківщині і як творець треків у стилі поп-електроніка. - Зрештою, те, що сьогодні вважається класикою, 200 років тому було поп-музикою". До репертуару музиканта входить як Альфред Шнітке (Alfred Schnittke), так і грузинський фольклор. Поряд з іншими виконавцями Георгій Гігашвілі цього року став учасником стипендіальної програми Бетховенського фестивалю, що сприяє створенню нових версій класичних творів.

Георгій Гігашвілі
Георгій ГігашвіліФото: Kelly de Geer

"Урочиста меса" в стилі соул

Також у рамках фестивалю, який триватиме до 3 жовтня, відзначать 200-річний ювілей двох пізніх монументальних творів Бетховена. 1824 року у Відні відбулася прем'єра його "Дев'ятої симфонії", а в Санкт-Петербурзі, за ініціативою князя Миколи Голіцина, який опікувався німецьким композитором, було вперше виконано його "Урочисту месу".

У Бонні обидва твори будуть представлені не тільки як традиційна музична спадщина, а й як нова можливість для креативу. Так, "Урочиста меса" прозвучить в обробці, що включила стилі неосоул і хіп-хоп. Це проєкт берлінського вокального колективу A Song For You, в якому беруть участь півсотні музикантів з різних куточків світу. У його виконанні проникливі мелодії Бетховена поєднуються з гармоніями госпел-піснеспівів.

Китайська лірика та ода миру

Для Бетховена музика була силою, що об'єднує людей. У концентрованому вигляді ця ідея міститься в словах "Розквітає братня згода" (Alle Menschen werden Brüder) з оди "До радості", написаної Фрідріхом Шиллером (Friedrich von Schiller). Бетховен переклав її на музику і включив у свою "Дев'яту симфонію". Це послання лягло в основу цьогорічного проєкту "Кампус", який організатори Бетховенського фестивалю здійснюють разом із DW. Німецький Федеральний молодіжний оркестр виступить разом зі Всесвітнім молодіжним хором під орудою китайського та американського диригента й композитора Тань Дуня, лауреата премії "Оскар".

Тань Дунь на репетиції для проекту "Кампус" Бетховенського фестивалю
Тань Дунь на репетиції для проекту "Кампус" Бетховенського фестивалюФото: Stephan Klein

Спеціально для проєкту "Кампус", що об'єднує молодих артистів світу вже понад два десятиліття, він написав Choral Concerto: Nine - своєрідне лібрето з лірики відомих китайських поетів минулого та тексту Фрідріха Шиллера. "У цьому творі я спробував об'єднати звуки природи, душі та нашого часу, щоб сприяти вічному миру", - пояснив Тань Дунь у розмові з DW. Свою нову музику він називає одою миру. У Бонні 7 вересня її разом із "Дев'ятою симфонією" Бетховена виконають понад 200 молодих музикантів із 40 країн. Концерт транслюватимуть у прямому ефірі на YouTube-каналі DW Classical Music.

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