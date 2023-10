Kancelari Scholz pas Tiranës në Izrael

Kancelari gjerman, Scholz pas qëndrimit në samitin e Procesit të Berlinit në Tiranë udhëton të martën në Izrael për të treguar solidaritetin me Izraelin. BE po planifikon një urë ajrore ndihme për civilët palestinezë.

"Për mua ka rëndësi të tregoj solidaritetin me Izraelin edhe thjesht praktikisht përmes vizitës sime", deklaroi kancelari gjerman, Olaf Scholz. Kjo është e rëndësishme për këtë vend dhe popullin e tij. Sipas të dhënave, kancelari gjerman takohet me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanjahu, ku pritet të flitet për "çështje konkrete praktike", si gjendja e sigurisë në Izrael dhe organizimi i ndihmës humanitare. Përveç kësaj do të diskutohet, se si mund të pengohet që konflikti të përhapet në rajone të tjera.

Kancelari Scholz është i parë kryetar qeverie që udhëton në Izrael pas sulmit masiv të organizatës terroriste palestineze të Hamasit më 7 tetor. Më pas Scholz shkon në Egjipt për të zhvilluar bisedime. Egjipti kufizohet me Rripin e Gazës të sunduar nga Hamasi terrorist. Të premten e kaluar ishte ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock, e cila vizitoi Izraelin dhe u takua me pjesëtarë të familjeve të pengjeve gjermanë të Hamasit.

Sipas ministrit të Mbrojtjes së Izraelit, Joav Gallant, pritet një luftë e gjatë por e suksesshme kundër organizatës terroriste, Hamas. Gallant tha pas takimit me Sekretarin e Departamentit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken në Tel Aviv, se "kjo do të jetë një luftë e gjatë, çmimi do të jetë i lartë, por ne do të fitojmë, për Izraelin, për popullin hebre dhe për vlerat që ndajnë të dy vendet tona.

Blinken përforcoi qëndrimin e SHBA, se Izraeli ka të drejtën dhe madje "detyrimin" të mbrojë veten. Izraeli e ka mbështetjen e SHBA-së dhe do ta ketë gjithmonë, shtoi Blinken. Presidenti, Joe Biden udhëton të mërkurën në Izrael.

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant pret Sekretarin e Departamentit të Shtetit, Antony Blinken Fotografi: Jacquelyn Martin/Pool/picture alliance

Hamas publikon një video

Organizata terroriste, Hamas publikoi ndërkohë një video me një të dyshuar si peng i saj. Aty shihet se si një gruaje të re i vendoset fasho në një plagë në krah, më pas ajo flet në kamera. "Jam 21 vjeç dhe vij nga Shoham", thotë ajo në videon 1 minutëshe dhe shton se është aktualisht në Gaza dhe po trajtohet aty në një spital. "Më nxirrni që këtu sa më shpejt të jetë e mundur", thotë ajo.

Nuk është e qartë, se në cilat rrethana është regjistruar kjo video. Sipas të dhënave të mediave, bëhet fjalë për një izraelite që ka edhe nënshtetësinë franceze. Ajo është shpallur e humbur pas masakrës së terroristëve të Hamasit në jug të Izraelit. Një zëdhënës i Hamasit kishte bërë të ditur, se janë rrëmbyer 250 vetë e janë në Gaza. Ata do të lirohen, "sapo të plotësohen kushtet aktuale". Izraeli vetë kishte bërë fjalë për 199 pengje. Hamas kategorizohet nga Izraeli, SHBA, Gjermania dhe një sërë vendesh të tjera si organizatë terroriste.

Gjendja humanitare në Gaza vështirësohet Fotografi: Middle East Images/ABACA/IMAGO

BE planifikon urë ajrore ndihme për palestinezët

Ndërkohë Bashkimi Europian kërkon të krijojë një urë ajrore ndihme për të furnizuar me ushqime popullsinë civile në Gaza. "Palestinezët në Rripin e Gazës kanë nevojë për ndihmë humanitare", deklaroi presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen. Avionët e parë me ndihma priten të zbarkojnë këtë javë në Egjipt. Furnizimet do të përmbajnë çadra për strehim, ilaçe dhe artikuj higjiene. Civilëve duhet t'i ofrohen edhe karburante, ujë dhe ushqime kërkoi komisioneri i BE për ndihmat humanitare, Janez Lenarcic. Për këtë duhet të hapet pika kufitare Rafah mes Egjiptit dhe Rripit të Gazës.

Edhe Kombet e Bashkuara kërkojnë hapjen e pikës kufitare të Rafahut për të dorëzuar ndihmat e nevojshme për mbijetesë për qindra mijëra vetë në pjesën jugore të Rripit të Gazës.