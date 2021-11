Konferenca e së ardhmes: Bashkimi Europian pyet qytetarët

Për një vit qytetarët e Bashkimit Europian do shprehin mendimin e tyre, kurse politikanët premtojnë t'i dëgjojnë. Por çfarë do të bëhet realitet nga këto ide? Eksperimenti me "konferencën e së ardhmes" në BE ka filluar.