Журналистка, бежавшая от талибов, вернулась из РФ в Кабул

Афганская журналистка и активистка Кобра Хассани бежала в 2021 году в Украину, а после начала войны пыталась уехать в ЕС, но из-за действий мошенников оказалась в России. Там ее судили за незаконное пересечение границы.

Афганская журналистка и активистка Кобра Хассани, которой на родине грозит смертная казнь,после отказа российских властей предоставить ей убежище улетела в Кабул. Несмотря на риски, 27-летняя Хасани, критиковавшая радикальное исламистское движение "Талибан", вернулась на родину, сообщило во вторник, 25 июня, издание "Фонтанка" со ссылкой на адвокатов активистки.

Хассани пыталась уехать из России в безопасную страну

Согласно их данным, Кобра Хассани пыталась с помощью адвокатов и афганской диаспоры Санкт-Петербурга выехать из России в безопасную страну. "Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег", - цитирует издание слова адвоката Марии Беляевой.

Ее коллега Елена Фадеева предположила, что Хассани не видела реальных вариантов покинуть Россию, кроме возвращения в Афганистан, а оставаться в РФ у нее больше не было сил. Она вылетела из Москвы в Кабул во время последнего заседания по апелляции на ее приговор, указывается далее.

Журналистка, ресторатор и борец за права женщин

По данным СМИ, Кобра Хассани до прихода талибов к власти окончила вуз, работала на телевидении, сотрудничала с турецким агентством Anadolu и американской радиостанцией National Public Radio News. Кроме того, она управляла собственным рестораном, а также боролась за права женщин и открыто выступала против радикальных исламистов. В 2021 году Хассани бежала из Афганистана в Украину и поступила на англоязычную программу в Киевский государственный университет.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Хассани попыталась уехать в Евросоюз, но водитель микроавтобуса, с которым она договорилась о помощи, обманом отвез ее вместо Польши на территорию самопровозглашенной "ЛНР", откуда журналистка была вынуждена уехать в Россию.

Хассани задержали при попытке уехать из Петербурга в ЕС

В мае 2022 года Кобра Хассани попыталась выехать из Санкт-Петербурга в ЕС, но была задержана вместе с другими беженцами из Афганистана за незаконное пересечение границы. В феврале 2024 года суд в Санкт-Петербурге признал Хассани и задержанных вместе с ней афганцев виновными, но освободил их, засчитав время содержания в СИЗО. Кроме того, суд отменил решение о высылке журналистки в Афганистан из-за грозящей ей там опасности.

В январе миграционная служба РФ отказалась предоставить Кобре Хассани временное убежище, сославшись на отсутствие оснований. Однако из России Хассани выехать не могла, пока ей не выдавали решение суда на ее родном языке, а прокуратура подала апелляцию на приговор.