Зеленский: Ситуация под Бахмутом все более сложная

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 февраля.

На 370-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 февраля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о военной ситуации в районе Бахмута. "Постоянно нахожусь на связи с нашими командующими. Особое внимание - ситуации на востоке, разумеется - в Донецкой области. Бахмутское направление - ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал об итогах российского обстрела дронами-камикадзе за сутки. Из 14 выпушенных дронов ВСУ удалось сбить 11. "К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого", - рассказал президент.

В Одесской области удалось восстановить подачу электричества после масштабного отключения. "По состоянию на вечер вся критическая инфраструктура и абсолютное большинство потребителей - с электричеством", - сообщил Зеленский.

Хроника событий 27 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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