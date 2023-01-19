Зеленский раскритиковал ФРГ из-за позиции по танкам Leopard

На 330-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 19 января (время московское).

Зеленский раскритиковал Германию из-за позиции по танкам Leopard

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Перед конференцией по военной помощи Украине в Рамштайне президент этой страны вновь призвал поставить основные боевые танки Leopard и в этой связи раскритиковал правительство ФРГ. В эфире немецкого телеканала ARD Владимир Зеленский заявил, что не считает приемлемым стремление Берлина ориентироваться в поставках вооружений на другие страны, а не на собственные возможности. "Сейчас не время торговаться, а время выживать. Мы должны выжить", - цитирует телеканал его слова. По его словам, Запад хочет еще полгода вести дискуссии, в то время как в Украине каждый день умирают люди. Он заверил, что Украина защищается и не планирует нападать на Россию. "Эти танки Leopard не будут ездить по Российской Федерации. Мы обороняемся", - добавил он.

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Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) сдержанно высказался по вопросу о возможных поставках Украине немецких танков Leopard. "Необходимо подождать, получится ли это. Мы ведем переговоры, в особенности с нашими трансатлантическим партнером Соединенными Штатами", - заявил Писториус в интервью телеканалам RTL и ntv.

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Благодарен за положительное решение о размещении инспекторов Агентства на наших атомных электростанциях. Наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Продолжение обстрелов украинских АЭС со стороны РФ недопустимо", - написал он в Facebook. В свою очередь Гросси заявил в Twitter , что в разговоре с Зеленским подтвердил создание миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. Кроме того, стороны обсудили создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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В Верховную раду внесен законопроект, запрещающий работу в Украине религиозных организаций под российским руководством, сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук. Тем самым в Украине исключат "деятельность религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины", написал он в Telegram . По словам Мельничука, поправки направлены "на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов".

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За минувшие сутки российские силы, по данным Генштаба ВСУ, произвели 4 ракетных удара, в том числе два - по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, а также 15 авиационных ударов и более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинская авиация в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 по позициям его зенитно-ракетных комплексов, а ракетные и артиллерийские войска поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и состав боеприпасов оккупантов, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook .

"Противник и дальше терпит значительные потери в живой силе. В частности, в Новосветловке Луганской области, в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области", - добавил украинский Генштаб.

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Белгород стал еще одним российским городом, в котором появился стихийный мемориал в память о погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре 14 января. По данным Telegram-канала "7х7 - Горизонтальная Россия", работники коммунальных служб убрали цветы, возложенные к памятнику Богдану Хмельницкому, по распоряжению городской администрации.

Новый глава МИД Израиля может посетить Киев

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Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетит Киев, тем самым он станет наиболее высокопоставленным представителем своей страны, который приедет в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц Израиля и Украины.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter , что в ходе первого телефонного разговора с Коэном стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и пути противодействия общим угрозам в сфере безопасности. "Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по увеличению гуманитарной помощи и помощи в других сферах", - добавил он.

++19.50++

Дания безвозмездно передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) французского производства Caesar, сообщило Минобороны страны. "Это очень большое и значимое пожертвование. Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу установок Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать их для борьбы за свободу Украины", - заявил датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Кроме того, министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи страна передаст Украине десятки зенитных орудий L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8.

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Великобритания поставит Украине еще 600 самонаводящихся ракет класса "воздух-земля" Brimstone, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса. Это подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя", - сказал Уоллес.

++18.45++

Глава Европейского совета Шарль Мишель выступил в Верховной раде Украины. Его речь опубликована на сайте Европейского совета. Мишель подчеркнул, что Россия решила напасть на Украину, потому что ее жители "воспользовались своими правами свободных украинцев, выбрали демократию и выбрали Европу". "Таким образом, запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - сказал он, назвав нападение на Украину "атакой на наши общеевропейские ценности, нашу европейскую безопасность, нашу общую европейскую мечту".

Поняв, "что на карту поставлено нечто большее, чем судьба Украины", ЕС сразу предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС, продолжил Мишель. "Так что вопрос о членстве в ЕС решен. Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - сказал он.

Мишель также перечислил весь объем военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза и санкции, введенные против России. "Ближайшие недели и месяцы будут решающими. Вам нужно больше. Больше ЗРК, больше дальнобойных ракет и боеприпасов и, прежде всего, нужны танки. Сейчас", - подчеркнул глава Европейского совета, пообещав обсудить "все направления поддержки" на грядущем саммите "Украина-ЕС". "Не может быть независимой и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. Не может быть свободной Европы без свободной Украины. Наше будущее связано вместе", - закончил речь Мишель.

++18.10++

Республика Молдова обратилась к странам-союзникам с просьбой о военной поддержке, сообщила президент Майя Санду в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Мы просили о системах воздушного наблюдения и защиты", - уточнила она. По словам Санду, Молдова понимает, что помощь Украине является приоритетом, но вместе с тем республика также надеется на некоторую поддержку из-за опасений, что Молдова может стать целью российского нападения.

Концерн Rheinmetall готов поставить Украине до 100 танков Leopard 1

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Немецкая военная промышленность готовится к поставкам в Украину боевых танков, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли. Помимо немецких танков Leopard 2, Киеву могут передать и предыдущую модель - Leopard 1. В этом году немецкий оборонный концерн Rheinmetall мог бы отремонтировать и переоборудовать 20 таких танков, и еще 80 - в течение 20 месяцев. Это позволило бы передать Киеву танки, не сократив при этом собственные запасы бундесвера, пишет издание. Кроме того, Rheinmetall готов купить в Омане и модернизировать двузначное количество британских танков Challenger-1, рассказали источники Handelsblatt.

++17.25++

Иран не признает аннексию Россией Крыма и других украинских регионов, несмотря на "отличные отношения с Москвой", заявил в эфире TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины", - сказал он (цитата по ТАСС).

Число погибших при ударе по многоэтажке в Днепре увеличилось до 46 человек

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Число погибших при ракетном ударе по многоэтажке в Днепре увеличилось до 46 человек, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, останки 11 человек не опознаны, еще столько же людей числятся пропавшими без вести, ранения получили 80 человек. "В больницах Днепра остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе девятилетняя девочка",- написал Резниченко.

++16.30++

Военная прокуратура в Ярославле начала проверку в связи с видеообращением мобилизованных, которые утверждают, что им было приказано отступать, а теперь их обвиняют в дезертирстве. Обращение военных накануне опубликовал портал "ПроГород".

На видео несколько десятков человек в военной форме, один из них рассказывает, что им "был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы". "В свою очередь командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал. Мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи", - говорится в обращении.

В правительстве Ярославской области порталу "ПроГород" ответили, что обратились в военную прокуратуру и проводится проверка.

++16.00++

Россия, вероятно, рассматривает возможность отправки небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украину, пишет в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Эти танки были замечены в конце декабря на полигоне на юге России.

Развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России: их разработка заняла 11 лет и сопровождалась задержками и трудностями с производством, отмечает британское ведомство. "Дополнительным вызовом для России станет корректировка логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков. Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях. Таких танков производят мало, а командиры недостаточно знакомы с "Арматой", чтобы доверять ей в бою", - заключает разведка Великобритании.

++15.20++

Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал создание специального международного трибунала для политического и военного руководства России с целью расследования преступлений, совершенных в Украине.

Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, - должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, решил Европарламент.

Депутаты подчеркнули, что трибунал должен будет вести расследование не только в отношении президента России Владимира Путина и российского руководства, но также в отношении лидера Беларуси Александра Лукашенко и его соратников. Для этого необходимо найти общий юридически обоснованный путь и добиться снятия иммунитета с руководства России и Беларуси.

Бундестаг не смог проголосовать по вопросу о танках Leopard

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Германский бундестаг не смог провести голосование по вопросу о поставке Украине боевых танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС, сообщает агентство Reuters. Представители правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), настояли на том, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение профильным комитетам парламента. Консерваторы из ХДС/ХСС в числе прочего предлагали дать согласие на передачу танков Leopard 1 из промышленных запасов или арсеналов третьих стран, а также потребовать от правительства подготовить поставку танков Leopard 2.

++14.35++

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Берлин будет "давить на немцев", чтобы те разрешили передать Украине немецкие боевые танки Leopard и Киев получил возможность "в решающий момент" противостоять возможному российскому наступлению весной, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. "Германия остается одним из наших самых важных союзников, и я хотел бы поблагодарить правительство этой страны за все, что оно сделало для укрепления обороноспособности Украины", - заявил в Берлине сам Остин, не став ничего говорить о вопросе поставок танков.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) ранее подтвердил готовность Германии оказывать поддержку Украине. "Вместе с нашими партнерами мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и территориальную независимость и суверенитет", - заявил он перед встречей с Остином. На военной авиабазе Рамштайн в Германии 20 января состоится очередная конференция западных союзников по оказанию помощи Украине. Ожидается, что поставка Киеву новых видов вооружений, в том числе танков Leopard, может стать ключевой темой встречи.

++14.05++

Во время полетов над Молодечненским районом Минской области российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К был вынужден экстренно вернуться на аэродром "Мачулищи", передает аналитический проект "Беларускі Гаюн". По его сведениям, у самолета загорелся один из двигателей. Возгорание сопровождалось звуком, который многие ошибочно приняли за взрыв. О том, что в небе был слышен сильный взрыв, от которого затряслись окна в домах, сообщили, в частности, многие жители города Молодечно и его пригородов. Информацию в взрыве в небе над Белорусью распространили и некоторые украинские Telegram-каналы.

Между тем, как пишет "Беларускі Гаюн", речь идет не о взрыве, а о помпаже самолетного двигателя. Помпаж - это особый режим работы, при котором происходит нарушение газодинамической устойчивости двигателя, чреватое его разрушением прямо во время полета. В сообщении проекта говорится, что инцидент произошел с МиГ-31К под регистрационным номером RF-95194, у которого 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах уже загорался двигатель.

Самолеты МиГ-31 являются основными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми Россия уже обстреливала Украину.

Хроника событий 19 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 января 14.00 - 23.59 >>>

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