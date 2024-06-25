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Зеленский обсудил с главой бундесрата ФРГ вступление в ЕС

Евгений Жуков
25 июня 2024 г.

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве Мануэла Швезиг выразила поддержку вступлению Украины в Евросоюз со стороны всех федеральных земель Германии.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг в Киеве
Владимир Зеленский и Мануэла Швезиг в КиевеФото: Volodymyr Sherbak/Staatskanzlei MV/dpa/picture alliance

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), возглавляющая бундесрат (представительство регионов Германии на федеральном уровне), выразила поддержку вступлению Украины в Европейский Союз. Она заявила об этом в Киеве в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленский в понедельник, 24 июня, когда в Брюсселе было объявлено о начале переговоров с Киевом о вступлении Украины в ЕС.

"Это важный день для Украины, но также и для Европейского Союза. Федеральные земли поддерживают это вступление", - цитирует Швезиг агентство dpa. 

В ходе встречи, которая продлилась один час, речь также шла об экономике, региональном партнерстве и военной помощи Украине. Швезиг отметила, что украинские вооруженные силы нуждаются в дальнейшей поддержке, в частности, в поставках систем ПВО. Обещанный Германией дополнительный комплекс Patriot, который сейчас в учебных целях размещен в Мекленбурге - Передней Померании, должен быть доставлен в Украину в скором времени. "Сейчас важно, чтобы он прибыл в Украину для защиты населения от российских атак", - подчеркнула Швезиг.

Кроме того, глава бундесрата анонсировала проведение осенью в Мекленбурге - Передней Померании немецко-украинской экономической конференции. Основное внимание на мероприятии, по ее словам, будет уделено сотрудничеству с Черниговской областью, с которой руководимая Мануэлой Швезиг федеральная земля поддерживает партнерские отношения.

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По словам президента Украины, он рассказал гостье о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях Украины. "Ценим инициативу Германии по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны. Поставка дополнительных систем ПВО нужна нашей стране как можно скорее. Спасибо Германии за спасение тысяч жизней, поддержку Украины и наших людей!" - написал он в Telegram.

Мануэла Швезиг прибыла в Киев накануне, 24 июня, и уже встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем, спикером парламента Русланом Стефанчуком и мэром Киева Виталием Кличко. Она стала первой главой бундесрата ФРГ, которая посетила Украину. Свой визит она назвала "знаком солидарности с Украиной всех 16 федеральных земель".

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