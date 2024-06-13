ФРГ не может предоставить Киеву больше трех систем Patriot

Германия готовится передать Киеву третью систему Patriot. После этого в распоряжении бундесвера останется лишь девять подобных систем для собственных нужд.

У Германии нет возможности предоставить Украине больше трех систем ПВО Patriot, поскольку это уже составляет четвертую часть от имеющихся у бундесвера систем этого типа. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в четверг, 13 июня, на полях встречи министров обороны стран - членов НАТО в Брюсселе.

"Если Германия может предоставить три (системы ПВО Patriot. - Ред.), а все-таки это означает четверть от всех имеющихся у нас систем такого типа, то и другие, наверняка, сумеют отдать еще одну, - цитирует германского министра агентство dpa. - У Германии нет возможности предоставить больше, чем три такие системы".

Писториус отметил, что в помощь Киеву партнеры ФРГ по НАТО могут передать и другие системы ПВО. "Любая система помогает защищать воздушное пространство Украины, а значит, защищать и оборонять безопасность Украины", - подчеркнул глава германского оборонного ведомства.

Призыв к новым поставкам систем ПВО в Украину

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 13 июня в Брюсселе, заявил, что членам Североатлантического альянса необходимо усердно работать над тем, чтобы гарантировать поставку Украине большего количества систем противовоздушной обороны в кратчайшие сроки. "И я ожидаю, что союзники сделают соответствующие заявления в ближайшие дни и недели", - указал он.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Киеву необходимо по меньшей мере семь систем Patriot, чтобы обеспечить защиту крупных городов своей страны, напоминает dpa. К сегодняшнему дню Германия уже поставила Украине две системы Patriot в комплекте с ракетами. Сейчас украинские военные обучаются управлению этой системой на модели, которая в перспективе станет третьей по счету, переданной Киеву Берлином.

Поставки оружия Украине Германией

11 июня Борис Писториус и Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Германии, посетили военный полигон в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, где украинских военных обучают работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Во время совместного визита глава Минобороны Германии пообещал дальнейшие поставки оружия Киеву.

Так, в рамках немецкой инициативы совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией Украине передадут дополнительные 100 управляемых ракет для систем ПВО Patriot. 32 таких ракеты уже были доставлены, еще 68 передадут в ближайшие недели.

Кроме того, Писториус заявил, что Германия поставит Украине стрелковое оружие, включая снайперские винтовки. "Мы обеспечим это в ближайшее время", - сказал министр. Новая помощь также будет включать поддержку противотанковых средств, комплектующие к артиллерийским боеприпасам и средства защиты от дронов.